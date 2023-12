Rudy Gobert bat son record de la saison, Killian Hayes confirme : la formation choletaise à la fête !

NBA - Si les téléviseurs de l'Académie Gautier étaient branchés sur NBA TV la nuit dernière, il y avait de quoi se réjouir pour les formateurs choletais : Rudy Gobert a inscrit 26 points à Charlotte tandis que Killian Hayes a de nouveau signé un bon match.

De retour à un niveau exceptionnel cet automne, qui pourrait éventuellement faire de lui un All-Star et le défenseur de l’année pour une quatrième fois dans sa carrière, Rudy Gobert a battu son record offensif de la saison, établi à 17 unités jusque-là. Alors qu’il était incertain en raison de douleurs à la hanche, le pivot des Wolves a égalé sa meilleure performance sous la tunique de Minnesota en cumulant 26 points (à 10/12) sur le parquet des Hornets. En 39 minutes, plus gros temps de jeu de son équipe, il y a ajouté 12 rebonds et 3 contres, dont un décisif sur Nick Richards dans les toutes dernières secondes. Côté Charlotte, Théo Maledon n’a pas réintégré la rotation. Victorieux pour la quatrième fois de suite (123-117), les Timberwolves continuent de régner en tête de la conférence Ouest.

Après une grosse période de creux, Killian Hayes a remis la barre à l’endroit mercredi à New York avec 23 points. Face à Cleveland, le meneur des Pistons a confirmé son retour en forme, certes de façon flamboyante mais tout de même efficacement (13 points à 6/11, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 33 minutes. Une belle façon de regagner la confiance de Monty Williams alors qu’il a été lancé dans le cinq de départ pour la deuxième fois d’affilée. Mais Detroit, toujours cancre de la NBA, a concédé sa 17e défaite de rang (101-110).

Killian Hayes. 🇫🇷 vs.⎜Cavs 13 PTS / 6 REB / 3 AST / 2 STL / 1 BLK pic.twitter.com/xRIyzfQkJt — NBA France (@NBAFRANCE) December 3, 2023

Moussa Diabaté n’a pas joué contre Golden State, de même qu’Olivier Sarr à Dallas. Quant à Ousmane Dieng, il n’était même pas sur la feuille de match côté Thunder.