Rudy Gobert et Minnesota font le break, comme New York contre Boston

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) et les Minnesota Timberwolves n’ont pas tremblé lundi soir à San Francisco. Grâce à une solide performance collective, avec un Anthony Edwards encore étincelant, les Wolves ont dominé les Warriors (117-110) pour mener 3-1 dans cette demi-finale de conférence Ouest. Même scénario dans l’Est, où New York, emmené par Jalen Brunson, s’est rapproché d’une première finale de conférence depuis 25 ans en battant Boston (121-113). Une soirée noire pour les Celtics, marquée par la blessure inquiétante de Jayson Tatum.

Minnesota et Gobert en patrons à San Francisco

À San Francisco, Rudy Gobert (8 points à 2/4 aux tirs et 6 rebonds en 30 minutes) a parfaitement joué son rôle dans la raquette face à des Warriors privés de Stephen Curry. Si le pivot français n’a pas crevé les statistiques, son impact défensif a encore été précieux dans le plan de Chris Finch, qui a limité Golden State à un modeste 8 sur 27 à 3-points.

Rudy Gobert emphatic block on Draymond Green pic.twitter.com/DPVIPWKUVu — Timberwolves Clips (@WolvesClips) May 13, 2025

Anthony Edwards (30 points) et Julius Randle (31 points) ont assuré le scoring, notamment lors d’un 17-0 décisif dans le troisième quart-temps. Minnesota rentre désormais à Minneapolis avec l’occasion de conclure la série dès mercredi.

Brunson porte New York, Tatum sort blessé

Dans l’autre affiche de la nuit, New York a également pris le large face à Boston (121-113). Jalen Brunson a été impérial avec 39 points et 12 passes. Menés 62-51 à la pause, les Knicks ont renversé la vapeur en seconde mi-temps, grâce à une défense retrouvée et à l’efficacité d’OG Anunoby (20 points), Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns (23 points chacun).

Mais la soirée a tourné au cauchemar pour les Celtics, déjà au bord du gouffre dans cette série, qui ont vu leur leader Jayson Tatum s’effondrer à moins de trois minutes de la fin, victime d’une blessure au genou droit après avoir tenté de récupérer un ballon au sol. Il avait pourtant inscrit 42 points.

Jayson Tatum was helped off the court late in Game 4 after an apparent leg injury on this play. pic.twitter.com/UF8D4mxqlo — ESPN (@espn) May 13, 2025

« On doit se serrer les coudes, c’est notre seule option », a soufflé Al Horford après la rencontre.

Menés 3-1, les champions en titre devront tenter l’exploit de revenir, sans doute sans leur franchise player. Pour les Knicks, la première balle de match aura lieu mercredi soir au TD Garden.