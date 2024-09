Saint-Quentin face à Monaco d’entrée de jeu : « Une affiche extraordinaire pour débuter »

La saison 2024-2025 de Betclic ELITE débute ce vendredi 20 septembre avec une affiche entre Saint-Quentin et l’AS Monaco, l’équipe championne de France en titre.

𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗔𝗔𝗧𝗖𝗛 ! 💙 Saint-Quentin reçoit le double champion de France pour le lancement de cette saison 2024/2025 ! On compte sur vous pour enflammer Pierre Ratte ! 🔥 🆚 @ASMonaco_Basket

⌚️ 20h00

📍Pierre Ratte#Ensemble pic.twitter.com/jHWsqsBobC — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) September 20, 2024

L’an passé, le SQBB a créé la sensation en tant que promu en terminant sixième de la saison régulière au point de jouer les playoffs et d’accrocher une qualification en BCL. L’équipe de Julien Mahé a notamment fait tomber Monaco à domicile, devant son public chaud bouillant. Un public que les Picards vont retrouver ce vendredi en même temps que la Roca Team. A la veille de la rencontre, l’entraîneur Julien Mahé a fait un point sur l’état de son équipe à l’issue de la présaison :

« La présaison maintenant est derrière nous. C’est une présaison qui nous a permis de voir que le groupe vivait bien, que les garçons étaient réceptifs aux consignes et aussi à la façon dont on avait envie de jouer. Les résultats n’ont objectivement zéro importance puisque on a souvent joué des équipes incomplètes. Donc c’est un peu ce qui d’ailleurs m’a manqué durant cette présaison. Pour moi elle est incomplète dans le sens où on n’a pas rencontré suffisamment d’adversité. L’adversité va arriver dès ce vendredi, ce n’est pas grave. Ça nous a permis de construire quelque chose, mais la vérité commence ce vendredi soir. On est encore dans l’apprentissage de vivre ensemble, de travailler ensemble, de faire de ce groupe d’individualité une équipe. On a eu des signaux plutôt positifs, ça c’est intéressant. […] On est très loin d’être prêts, comme tout le monde. Donc il faut continuer de travailler. Simplement, maintenant, les résultats vont compter. Mais je suis plutôt satisfait de la façon dont vit le groupe et de ce qu’apporte chacun à l’équipe. »

Saint-Quentin démarre donc sa saison face à l’ogre de la division, le double champion de France en titre, l’AS Monaco.

« Ça ne pouvait pas être un plus gros match que celui-ci. Monaco aujourd’hui c’est le double champion de France, c’est Top 5 EuroLeague, donc c’est un énorme morceau. On ne concourt absolument pas dans la même catégorie. On parle quand même d’une équipe où on ne sait même pas qui va jouer parce qu’ils ont plus de joueurs qu’autorisés sur la feuille de match. Ce sont des joueurs qui ont des contrats à des millions d’euros la saison. Donc voilà, pour nous c’est une affiche extraordinaire pour débuter. On est très heureux d’être la première affiche du championnat. Et ça va aussi nous permettre de nous étalonner face à ce qui se fait de mieux. »

En présaison, Monaco a enchaîné les défaites. C’est peut-être le bon moment de prendre l’équipe de Sasa Obradovic qui va devoir peaufiner de nombreux réglages afin d’être aussi compétitive que prévue.

« Certes c’est une équipe aussi qui n’est pas prête, mais qui elle en pré-saison a joué le Real Madrid, a joué Valence, a joué Malaga. Donc pas le même type d’adversité et qui a des ambitions qui sont énormes. Donc on va voir comment on arrive à jouer ce match là. Ce qu’il faut c’est être dans le combat, ça c’est la première chose, essayer de matcher l’intensité qu’on va nous proposer et voir minute après minute combien de temps on est capable de tenir. »

« J’ai vendu aux joueurs la salle la plus chaude de France »

Mauvaise nouvelle pour le SQBB cependant, Dominik Olejniczak (2,13 m, 28 ans) ne sera pas de la partie. Papa depuis peu, le Polonais doit « respecter un congé paternité ». En revanche, le public axonais, véritable sixième homme, est très attendu.