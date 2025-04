Saint-Vallier rapatrie Gédéon Dimoke, mais perd Jérôme Cazenobe

Impuissant face au leader Quimper mardi (63-87), Saint-Vallier a pu compter sur la prestation inattendue de son jeune produit local Julien Wilamowski (16 points, 6 rebonds et 3 interceptions) mais également sur l’apport de sa récente recrue, Gédéon Dimoke (14 points à 5/9 et 5 rebonds en 21 minutes).

Comme l’an dernier, lorsqu’il était passé de la deuxième division lituanienne à Besançon, l’ailier francilien de 23 ans va terminer la saison en Nationale 1 après l’avoir démarrée à l’étranger. Il évoluait ces derniers mois en Islande (7,8 points à 51% et 4,3 rebonds en 10 matchs avec Egilsstadir).

Les croisés pour Jordan Degré…

Plutôt tranchant lors de ses trois premières sorties avec le SVBD (9,7 points à 48% et 4,3 rebonds), il remplace Jordan Degré, qui s’est malheureusement rompu les ligaments croisés lors de la réception de Levallois le 25 mars. Pour sa première expérience loin du cocon fosséen, il n’a pas été inintéressant (5,7 points à 50%, 2,5 rebonds et 1,3 passe décisive), affichant une vraie polyvalence sur les postes 1 à 4.

Malheureusement, l’infirmerie drômoise n’a pas fini de se remplir. Alors que Simeon Kalemba, touché à l’épaule depuis début mars, pourrait revenir depuis début mars, et que David Ramseyer est éloigné des parquets depuis la fin octobre, Jérôme Cazenobe est désormais sur le flanc. L’ancien pivot de la JL Bourg s’est fracturé le pouce le week-end dernier lors du déplacement à Tarbes-Lourdes et ne devrait donc pas rejouer cette saison.