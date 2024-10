Saison déjà terminée pour Scottie Wilbekin (Fenerbahçe) ?

Régulièrement embêté par les blessures, Scottie Wilbekin (1,88 m, 31 ans) pourrait renoncer à la saison d’EuroLeague après seulement 2 petites minutes de jeu. Entré en jeu en toute fin de premier quart-temps contre l’Olympiakos, le meneur du Fenerbahçe Istanbul a vu son genou droit se dérober alors qu’il tentait son premier shoot de l’année.

Le verdict, cruel, n’a pas traîné : le club stambouliote a officialisé dans la soirée la rupture du ligament croisé antérieur droit de son meneur. Un énorme coup dur alors que l’équipe de Sarunas Jasikevicius faisait office d’outsider majeur pour la saison en EuroLeague. Sans lui, ses coéquipiers ont fini par battre les Reds (82-71).

Mais Fenerbahçe aurait déjà une solution en tête pour pallier son attente : Saben Lee. Selon les informations de Eurohoops, le club stambouilote voudrait faire venir le scoreur de Manisa, ancien joueur NBA et de G-League, époustouflant lors de la 1re journée de BCL (36 points) aux côtés de Hugo Besson.

