Samantha Breen, joueuse dominante en Suisse, rejoint Lattes-Montpellier pour la saison 2025-2026

Samantha Breen, nouvelle recrue de Lattes-Montpellier, arrive auréolée d’un parcours universitaire remarquable et de deux saisons professionnelles dominées en Finlande puis en Suisse. L’Américaine de 26 ans, capable d’évoluer aux postes 4 et 5, vient renforcer un effectif du BLMA ambitieux pour la saison 2025-2026.

Une trajectoire ascendante entre NCAA, Finlande et Suisse

Passée par l’Université du Massachusetts à Amherst (UMass), Samantha Breen s’est hissée parmi les figures majeures du programme avec 17,4 points, 9,9 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne sur quatre saisons. Élue « Becky Hammon Mid-Major Player of the Year » en 2023, elle est devenue la meilleure marqueuse de l’histoire de UMass (1 930 points) et a également cumulé 60 double-doubles et un triple-double.

En sortie d’université, elle a choisi l’Europe pour débuter sa carrière professionnelle. Une première saison 2023-2024 très réussie en Finlande (23,9 points, 11,3 rebonds et 5,6 passes) avec Vimpelin Veto Koripallo, puis une confirmation éclatante cette année avec Nyon en Suisse. En LNAF, elle a tourné à 21,2 points, 13,4 rebonds et 4 passes décisives, signant un impressionnant triple-double (30 points, 22 rebonds et 14 passes) contre Riva Basket le 19 janvier 2025.

Une joueuse de grands rendez-vous

Décisive dans les matchs à enjeux, Samantha Breen a porté Nyon vers un quadruplé historique : Championnat, Coupe de Suisse, European Women’s Basketball League (EWBL) et SuperCoupe. Elle a brillé dans toutes les compétitions, avec des performances de très haut niveau :

En Coupe de Suisse : 24,5 points, 15,2 rebonds, 37,5 d’évaluation

En SuperCoupe : 29 points, 12 rebonds, 34 d’évaluation

En European Women’s Basketball League (EWBL) : 22,4 points, 10,6 rebonds, 28,4 d’évaluation

Une recrue ambitieuse pour Lattes-Montpellier

En recrutant Samantha Breen, Lattes-Montpellier s’offre une joueuse capable de peser sur les deux tableaux. Rebond, scoring, création pour les autres : l’Américaine coche toutes les cases. Son arrivée, annoncée avant le retour de Kenza Salgues, devrait apporter une plus-value importante à l’effectif héraultais, même si les garanties restent limitées en raison de la relative faiblesse des championnats qu’elle a connus jusqu’ici.