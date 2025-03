Sans Rupert ni Fauthoux mais avec Johannès, Mersin bat le Fenerbahçe de Gabby Williams en Coupe de Turquie

La finale de la Coupe nationale turque féminine n’opposera pas Fenerbahçe à Mersin comme lors de ses deux dernières éditions. Cette année, les deux équipes se sont rencontrées en demi-finales. Et comme de la finale 2022, c’est bien les secondes qui en sont ressorties vainqueurs, d’un large écart (57-78). L’écart, dessiné très tôt, a même atteint les 28 points dans le troisième quart.

Gabby Williams isolée, Marine Johannès bien soutenue

Alors que Mersin n’avait plus gagné face à son adversaire basé à Istanbul depuis… janvier 2023, elles sont désormais à 2-0 en 2025. Elles font le doublé avec la rencontre de championnat remportée le 22 février à domicile (72-66). Cette fois, l’écart est donc encore plus large. Pourtant, le Fener pouvait compter sur la présence de ses 3 stars et meilleures marqueuses : Gabby Williams (1,80 m, 28 ans), Emma Meesseman et Tina Charles. Mais seule la Française a surnagé en terminant meilleure marqueuse avec 27 points à 9/20 aux tirs (dont 4/10 à 3-points), 7 rebonds, 3 passes décisives et 6 interceptions en 39 minutes. Ses deux coéquipières stars ont marqué moins de 10 points. Dans l’ensemble, l’équipe leader du championnat a tiré à moins de 35% de réussite. Ce n’est que leur deuxième défaite à domicile de la saison, toutes compétitions confondues.

Du côté de Mersin, c’est une victoire qui fait du bien au moral. Devant passer par les quarts de l’EuroLigue et défaite en finale de la SuperCoupe, l’équipe basée dans cette station balnéaire au bord de la Méditerranée peut miser sur la Coupe pour aller chercher un trophée. Et ce même en composant avec les absences de 2 de ses 3 tricolores, Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans) et Marine Fauthoux (1,74 m, 24 ans). La première n’a pas joué depuis sa fracture à la main le 18 février. La seconde rate des matchs de manière épisodique depuis le début de saison. C’est finalement Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) qui a pris les choses en main côté français, un mois après son retour de blessure. Une deuxième bonne nouvelle ce vendredi 21 mars pour elle, après sa re-signature avec New-York en WNBA. Si ses 12 points et 5 passes n’ont pas été la meilleure performance de son équipe, son quatuor avec Natasha Howard, Teaira McCowan et Bridget Carleton a marqué plus de points que toute l’équipe du Fenerbahçe.

Mersin file donc en finale de la Coupe, où elles affronteront Emlak Konut Gelişim. Une équipe contre qui elles n’ont tout simplement jamais perdu.