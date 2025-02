« S’approcher de la Pro B d’ici 3 ans » : Alexandre Palfroy prolongé jusqu’en 2028 avec Metz

Pas encore maintenu en Nationale 1 en cette saison 2024-2025, les Canonniers de Metz ont pourtant décidé de prolonger leur entraîneur Alexandre Palfroy. Sur la durée qui plus est, puisque qu’il a été prolongé pour 3 saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028. Les Messins réalisent une saison honorable pour leur première à cet échelon (12 victoires en 26 matchs, soit 9e ex-aequo en phase 1 sans les points de pénalité). Le club mosellan se trouvait encore en course pour rallier la poule haute avant que la Commission de Contrôle de la FFBB ne les sanctionne d’une pénalité de 4 points pour chaque phase.

Alexandre Palfroy, ancien tacticien de l’Ambition Girondine (NF1), a expliqué les raisons qui l’ont poussé à prolonger jusqu’en 2028 avec les Lorrains.

« J’ai prolongé, vu le projet du club. On doit se maintenir cette année. La possibilité d’une descente existe, tout le monde je pense est concentré sur le maintien. On ne va pas parler de descente. L’année d’après, on doit jouer la poule haute. In fine, dans 2 à 3 ans on devra être en play-off. Le contrat est calqué sur le projet du club. Ma dernière année sur les trois ans sera de se rapprocher de la Pro B avec un développement du club. Signer 2 ans ? C’est trop court. En prolongeant 3 ans, on s’inscrit dans un projet complet avec la ville. Le club glisse sur un projet d’un point de vue sportif beaucoup plus bâti. On veut regarder vers le haut, nous avons trois ans pour le réaliser. »

Alexandre Palfroy (coach des Metz Canonniers)