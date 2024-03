Sarr et Perth débordés par Tasmania dans le match retour des demi-finales

Il y aura une belle dans la demi-finale des playoffs de National Basketball League (NBL) entre Tasmania et Perth. Ce lundi 11 mars, les JackJumpers ont gagné le match retour face aux Wildcats dans leur antre de Glenorchy (102-94).

Si les visiteurs ont signé un meilleur départ (21-29, 10′) notamment grâce au duo composé par le MVP Bryce Cotton (26 points à 9/18 aux tirs) et l’ancien Limougeaud Kristian Doolittle (20 points à 9/15 et 9 rebonds), les locaux ont peu à peu pris le dessus malgré la maladresse de l’ancien meneur de Chalon Jordon Crawford (2 points à 1/9 en 22 minutes). C’est dans le dernier quart-temps qu’ils ont débordé Perth. En sortie de banc, Alexandre Sarr a été plus responsabilisé (21 minutes) à cause des problèmes de fautes du titulaire Keanu Pinder (5 en moins de 14 minutes). Peu adroit (2/6, pour 5 points), il a en revanche été complet (5 rebonds et 3 passes décisives) et dissuasif (4 contres).

Cela n’a pas suffi pour les Wildcats qui retourneront à domicile jouer la belle de cette demi-finale, ce mercredi à 11h30 heure française. Ce match suivra la belle opposant Melbourne à Illawara.