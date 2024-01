Sasa Obradovic, avant d’affronter un Real Madrid diminué : « S’adapter face aux intérieurs qui s’écartent »

Après la gifle reçue sur le parquet du Panathinaïkos, l’AS Monaco, neuvième au classement de l’EuroLeague, se doit de rebondir pour conserver une chance d’accrocher les playoffs sans passer par la case play-in. Alors que le club de la principauté annonçait jeudi la réintégration d’Elie Okobo, suspendu pour un accrochage avec ses coéquipiers au sortir d’une défaite face à l’Olympiakos le 4 janvier dernier, le Real Madrid enregistre de son côté les retours de Dzanan Musa et Vincent Poirier, mais déplore l’absence de trois de ses cadres : Sergio Llull, Walter Tavares et Rudy Fernandez. Sans quatre joueurs, le Real Madrid a d’ailleurs perdu dimanche dernier en Liga Endesa à Murcie. Un contexte dont les Monégasques entendent profiter.

Si Sasa Obradovic se félicite de disposer de ses « clutch players » Jordan Loyd – ce dernier ayant retrouvé la compétition contre Baskonia le mardi 9 janvier – et Elie Okobo pour affronter le champion en titre, le technicien serbe se méfie du Real et s’attend a un match un peu spécial. « Ce sera un match face à une grande équipe mais aussi un match pas orthodoxe, car il manquera des joueurs à Madrid, qui va s’adapter et proposer des solutions différentes. Nous devrons aussi nous adapter face aux intérieurs qui s’écartent. Contrôler les points sur jeu rapide du Real. » Pour autant, l’entraîneur se veut ambitieux et souligne l’importance de la rencontre au regard de l’objectif du club d’intégrer les playoffs. « Ce petit break depuis la dernière journée de championnat à Paris, mentalement, physiquement, nous a fait du bien. Une victoire face à Madrid compterait double dans notre tableau de marche. Nous voulons proposer le meilleur de nous-mêmes. »

Jordan Loyd : « Nous sommes heureux de retrouver Elie »

Rappelant l’importance de chaque match en EuroLeague, Jordan Loyd nourrit lui aussi quelques espoirs avant le choc face à Madrid, alors que son équipe avait été corrigée dans la capitale madrilène lors du match aller. « Nous savons que nous pouvons le faire face à Madrid. C’est une équipe très forte, qui peut vous punir à tout moment si vous ne défendez pas exactement comme il le faut. Nous sommes heureux de retrouver Elie et d’avoir un groupe au complet. Cela change beaucoup de choses. Il faudra être prêt mentalement pour être capable d’aller chercher ce résultat. »

Avec un groupe au complet et, chose rare cette année alors que le club dispute déjà son 40e match de la saison, quatre jours pleins pour préparer la rencontre, les Roca Boys se présenteront dans les meilleures dispositions possibles pour faire chuter l’ogre madrilène.