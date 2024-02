Sasa Obradovic : « Je suis fier de mes joueurs »

Comme en milieu de semaine après la victoire contre le Partizan, c’est un Sasa Obradovic satisfait qui s’est présenté en conférence de presse vendredi soir. La victoire de Monaco contre Fenerbahçe, notamment marquée par un quatrième quart-temps renversant, a ravi le technicien serbe. C’est le quatrième succès d’affilée sur la scène européenne pour le club du Rocher, qui se rapproche de son objectif des quatre premières places. Les Monégasques sont cinquièmes ex-æquo avec le Panathinaïkos et le Fenerbahce. Auprès des journalistes présents, Obradovic a souligné avec un sourire « la bonne atmosphère » dans son équipe et le « gros cœur » mis par ses joueurs :

« On a gagné ce match avec un gros cœur. Il y avait une intensité incroyable, surtout dans le dernier quart-temps. Plusieurs de nos gars ont été productifs, par exemple John Brown qui a sorti peut-être son meilleur match depuis qu’il est à Monaco…

C’est évident que match après match on s’approche de l’alchimie qui était la nôtre les dernières années. On a eu du mal avec beaucoup de hauts et de bas cette saison. Mais là, tout le monde est prêt à jouer, on est sur la bonne voie. On doit gagner d’autres matchs pendant qu’on est sur cette lancée, même si ce n’est pas facile. Je suis fier de mes joueurs, notamment sur ce dernier quart-temps qui marque de ce qui nous caractérise en ce moment. C’était un summum de bonne atmosphère. Avant cela, on était trop nerveux, on ne jouait pas le meilleur match tactiquement parlant. Mais nos individualités ont fait la différence. C’est une bonne victoire pour le classement, pour notre poursuite des quatre premières places… »