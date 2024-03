Sasa Obradovic : « Le record de Mike James ne doit pas nous détourner de l’essentiel »

C’est évidemment le moment attendu par tous. Jeudi, l’AS Monaco reçoit l’Étoile Rouge de Belgrade et tout le monde se demande quand Mike James inscrira son 12e point afin de dépasser Vassilis Spanoulis au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de l’EuroLeague.

Un record qui ne doit cependant pas être une obsession pour la Roca Team, selon son entraîneur Sasa Obradovic. « Le record de Mike est un magic moment très attendu, une marque historique pour Mike qui réalise une saison magistrale pour la Roca Team. Cela peut arriver ce jeudi ou la prochaine fois. Cet événement ne doit cependant pas nous détourner de l’essentiel, à savoir mettre ensemble encore les bons ingrédients sur le parquet pour espérer enchaîner par une autre victoire à la maison et ainsi continuer notre progression. On se souvient du match aller difficile face à l’Etoile Rouge et nous devrons être bien concentrés sur tous les aspects du jeu pour continuer notre série. Il nous faut toujours avoir cette volonté de progresser pour nous améliorer encore. Devenir encore meilleur doit être notre but constant et dans la perspective des grands défis qui nous attendent. »

Cependant, la prestation de vendredi à Barcelone tend à prouver que les Monégasques savent où se situent les priorités. Alors que Mike James était déjà en mesure de rentrer dans l’histoire, la Roca Team est repartie de Catalogne avec une victoire bascule dans la course au Top 4 (77-67) et l’une de ses meilleures prestations de la saison.