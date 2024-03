Mike James MVP du mois de février

Mike James (1,85 m, 33 ans) a été élu MVP du mois de février en EuroLeague. Le meneur étasunien a guidé l’AS Monaco vers la victoire lors de ses deux matches en février.

Le 2 février, la Roca Team a retourné une situation mal embarquée contre le Fenerbahçe Istanbul grâce à sa défense mais aussi Mike James (23 points à 9/16 aux tirs, dont 3/7 à 3-points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 1 balle perdue en 33 minutes). Une semaine plus tard, l’équipe de Sasa Obradovic est allée gagner chez la Virtus Bologne (78-81) avec un Mike James inspiré (21 points à 7/17 aux tirs, 6 rebonds, 1 passe décisive et 8 fautes provoquées pour 21 d’évaluation en 33 minutes).

Déjà MVP du mois d’octobre 2022 depuis son arrivée à Monaco, Mike James est l’un des trois plus gros candidats pour le titre de MVP de la saison 2023-2024 de l’EuroLeague, avec Facu Campazzo (Real Madrid) et Tornike Shengelia (Virtus Bologne).