« Satisfaction et soulagement » au Limoges CSP après le maintien assuré en Betclic ELITE

Le Limoges CSP peut enfin pousser un véritable ouf de soulagement. Samedi 10 mai, le maintien du club limougeaud dans l’élite était assuré. Non pas par son propre chef, malgré une belle prestation à Dijon (89-85), mais grâce à une nouvelle défaite de l’ESSM Le Portel, son concurrent direct pour le maintien. Ainsi, de manière très tardive, Limoges est parvenu à accomplir son objectif de la saison.

Dans une année de reconstruction après le rachat de Lionel Peluhet pour prendre la suite du clan Forte, le Limoges CSP n’a pas vécu une saison de tout repos. En difficulté en cours de saison, la formation de Beaublanc s’est séparée de son entraîneur Jean-Marc Dupraz pour ne pas mettre à défaut la mission maintien, finalement menée à bien Mikko Larkas, adjoint promu entraîneur principal, avec l’aide des assistants Romain Leroy et Quentin Boullet.

Interrogé par Le Populaire du Centre, le président exécutif Xavier Bonnafy a fait un premier bilan alors que la saison limougeaude va bientôt s’achever.

« Cela a été une satisfaction ainsi qu’un soulagement », disait-il à propos du maintien acquis. « La défaite du Portel à Paris a compté mais comme les 29 journées du championnat. On va terminer la saison à la 14e place avec la 14e masse salariale, on est à notre place par rapport à notre budget. Le classement est toujours le reflet de la saison. Maintenant, l’objectif était le maintien et la mission a été accomplie. Peut-on s’en satisfaire ? Non. Mais c’était primordial. »