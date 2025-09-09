Recherche
Équipes nationales

Sergio Scariolo reçoit la plus haute distinction de l’Ordre royal du mérite sportif espagnol

Le gouvernement espagnol honore Sergio Scariolo avec la plus haute distinction sportive du pays. L'entraîneur italien de 64 ans, qui a dirigé l'équipe nationale pendant 15 ans, devient le premier étranger non naturalisé à recevoir cette récompense.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sergio Scariolo reçoit la plus haute distinction de l’Ordre royal du mérite sportif espagnol

Sergio Scariolo, ici entouré par ses joueurs à l’EuroBasket, a reçu la plus haute distinction du sport espagnol.

Crédit photo : FIBA

Fraichement retiré du poste de sélectionneur de l’équipe nationale de basket-ball après l’élimination de la Roja à l’EuroBasket, Sergio Scariolo s’est vu décerner la Grand-Croix de l’Ordre royal du mérite sportif espagnol, après approbation du Conseil des ministres. Cette distinction, la plus haute accordée par le gouvernement espagnol en matière sportive, récompense une carrière exceptionnelle de quinze années à la tête de la sélection multimédaillée.

Sous sa direction de 2009 à 2012 puis de 2015 à 2025, l’Espagne a vécu l’une des périodes les plus brillantes de son histoire basketballistique. Le technicien italien de 64 ans a mené la sélection vers huit podiums internationaux, incluant quatre victoires à l’EuroBasket (2009, 2011, 2015, 2022), un bronze continental en 2017, l’or au Championnat du monde 2019, ainsi qu’une médaille d’argent et une de bronze aux Jeux Olympiques de Londres 2012 et Rio 2016.

LIRE AUSSI
Espagne - Sergio Scariolo a terminé son mandat de sélectionneur de l'Espagne. L'Italien de 63 ans est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du basket espagnol avec huit podiums en grands championnats.
8 médailles en 15 ans : le bilan de Sergio Scariolo à la tête de la sélection d’Espagne – BeBasket
Rédaction

Un héritage qui dépasse les médailles

Au-delà du palmarès exceptionnel, Scariolo a révolutionné l’identité du basket-ball espagnol en instaurant un modèle basé sur la cohésion d’équipe, la résilience mentale et le développement du talent. Le natif de Brescia a brillamment géré la transition générationnelle, permettant à 64 nouveaux joueurs de débuter en sélection, dont 28 ont participé à au moins un grand tournoi.

« ‘La Familia’ n’est pas seulement une façon d’appeler la sélection ; c’est toute une déclaration d’intentions, une forme unique de comprendre le lien entre l’entraîneur et les joueurs », a souligné la ministre Pilar Alegría, qui considère cette récompense comme « le bouquet final d’une trajectoire impeccable ».

Scariolo devient ainsi le premier étranger non naturalisé à recevoir cette distinction, rejoignant une liste prestigieuse dont font partie Pau Gasol, Rafael Nadal, Andrés Iniesta ou encore Miguel Induráin. Après avoir quitté ses fonctions de sélectionneur suite à l’EuroBasket 2025, l’Italien poursuit sa carrière en Espagne en reprenant les rênes du Real Madrid pour la saison 2025-2026, club qu’il avait déjà dirigé entre 1999 et 2002.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
