Sergio Scariolo reçoit la plus haute distinction de l’Ordre royal du mérite sportif espagnol

Fraichement retiré du poste de sélectionneur de l’équipe nationale de basket-ball après l’élimination de la Roja à l’EuroBasket, Sergio Scariolo s’est vu décerner la Grand-Croix de l’Ordre royal du mérite sportif espagnol, après approbation du Conseil des ministres. Cette distinction, la plus haute accordée par le gouvernement espagnol en matière sportive, récompense une carrière exceptionnelle de quinze années à la tête de la sélection multimédaillée.

Con @sergioscariolo al frente de la selección, el baloncesto español ha alcanzado una de las etapas más brillantes de su historia. El #Cmin ha aprobado hoy concederle la máxima distinción del Gobierno en materia deportiva. ➕ Información en https://t.co/Z3LAOhXWxO pic.twitter.com/BdBH1k85lV — CSD (@deportegob) September 9, 2025

Sous sa direction de 2009 à 2012 puis de 2015 à 2025, l’Espagne a vécu l’une des périodes les plus brillantes de son histoire basketballistique. Le technicien italien de 64 ans a mené la sélection vers huit podiums internationaux, incluant quatre victoires à l’EuroBasket (2009, 2011, 2015, 2022), un bronze continental en 2017, l’or au Championnat du monde 2019, ainsi qu’une médaille d’argent et une de bronze aux Jeux Olympiques de Londres 2012 et Rio 2016.

Un héritage qui dépasse les médailles

Au-delà du palmarès exceptionnel, Scariolo a révolutionné l’identité du basket-ball espagnol en instaurant un modèle basé sur la cohésion d’équipe, la résilience mentale et le développement du talent. Le natif de Brescia a brillamment géré la transition générationnelle, permettant à 64 nouveaux joueurs de débuter en sélection, dont 28 ont participé à au moins un grand tournoi.

« ‘La Familia’ n’est pas seulement une façon d’appeler la sélection ; c’est toute une déclaration d’intentions, une forme unique de comprendre le lien entre l’entraîneur et les joueurs », a souligné la ministre Pilar Alegría, qui considère cette récompense comme « le bouquet final d’une trajectoire impeccable ».

Scariolo devient ainsi le premier étranger non naturalisé à recevoir cette distinction, rejoignant une liste prestigieuse dont font partie Pau Gasol, Rafael Nadal, Andrés Iniesta ou encore Miguel Induráin. Après avoir quitté ses fonctions de sélectionneur suite à l’EuroBasket 2025, l’Italien poursuit sa carrière en Espagne en reprenant les rênes du Real Madrid pour la saison 2025-2026, club qu’il avait déjà dirigé entre 1999 et 2002.