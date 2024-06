Seydou Ndiaye rejoint l’Élan béarnais

Seydou Ndiaye (1,96 m, 23 ans) à l’Élan Béarnais, c’est désormais officiel. Après trois saisons consécutives en Nationale 1 (NM1), dont la dernière à Mulhouse, l’arrière veut passer un nouveau cap dans sa carrière avec Pau en Pro B.

💪Avec son énergie, sa détermination, et un très gros potentiel, Seydou est prêt à enflammer le Palais la saison prochaine ! #EBPLO #Recrutement2024 #territoire

Le joueur s’est exprimé sur son compte Instagram à la suite de son départ de Mulhouse :

« Fin de mon aventure à Mulhouse, je tiens à remercier l’intégralité du club pour l’accueil, je remercie aussi le staff pour la confiance et surtout mes coéquipiers avec qui nous avons réalisé une superbe saison que je n’oublierai pas. Puis grosse pensée aux supporters qui ont été extraordinaires et qui nous ont offert des ambiances folles, tout particulièrement le Kop 2001 qui nous a toujours suivi et qui a toujours été présent autant à domicile qu’à l’extérieur ! Il est grand temps pour moi de relever de nouveaux challenges ».