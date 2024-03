Shevon Thompson, un retour furtif à Chalon avant un autre très attendu à Gentilly

Le SLUC Nancy est de nouveau censé évoluer au complet suite au retour de Shevon Thompson (2,13 m). Blessé début février lors d’un match à Dijon, le pivot jamaïcain a grandement manqué au club lorrain durant son absence, même si les Couguars ont trouvé un nouveau poste 5 en la personne de Godwin Omenaka. Les deux font désormais la paire comme cela a déjà été le cas samedi dernier à Chalon-sur-Saône.

PROFIL JOUEUR Shevon THOMPSON Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 30 ans (10/06/1993) Nationalités:

Pour son retour, Shevon Thompson a du se contenter de 7 minutes de jeu. Auteur de 2 rebonds, 2 balles perdues et 1 tir manqué, l’ancien pivot de Fos Provence n’a pas eu le rendement de sa première partie de saison, lui qui était le meilleur marqueur (16,5 points) et deuxième meilleur rebondeur (9 rebonds) de Betclic ÉLITE avant sa blessure. Pour revenir à son meilleur niveau, Shevon Thompson va devoir se remettre en forme mais également reformer l’axe 1-5 avec Frank Mason. Excellent jusqu’à fin novembre avant d’être victime d’une grosse entorse de la cheville, l’ancien meneur NBA a bien plus de mal depuis. Samedi dernier, il n’est pas entré en jeu au Colisée à cause d’une blessure à la main droite. Un souci qui n’est pas derrière lui encore, avant la réception de Cholet samedi, pour la 27e journée de Betclic ELITE. S’il venait à s’approcher du niveau qui était le sien en début de saison, alors Nancy pourrait envisager de regarder plus vers le Top 8 (une victoire de retard) que la zone de relégation (quatre victoires d’avance). Le test de ce samedi face à Cholet (6e, 14 victoires et 12 défaites) s’annonce déjà intéressant pour Thompson & co.

Le groupe de Nancy désormais :

Postes 1 : Frank Mason (non JFL) et Guillaume Grotzinger (JFL, espoir)

2/1 : Mérédis Houmounou (JFL), Chris Clemons (non JFL) et Antony Labanca (JFL)

3/2 : Caleb Walker (non JFL) et Nolan Kingue (espoir)

3/4 : Clément Frisch (JFL)

4/3 : Tyren Johnson (non JFL)

5/4 : Bruno Cingala-Mata (JFL)

5 : Shevon Thompson (cotonou) et Godwin Omenaka (cotonou)