Shorts, Doumbouya, Clemons et Bibbins nominés au trophée de MVP du mois d’avril

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a dévoilé les noms des candidats au trophée de MVP d’avril de Betclic Elite. On retrouve T.J. Shorts le meneur de Paris, Chris Clemons le scoreur de Nancy, Justin Bibbins le meneur de Nanterre et Sekou Doumbouya l’ailier-fort de Roanne.

T.J. Shorts est un habitué des nominations de joueur du mois, mais n’a remporté que la distinction du mois de février. Au mois d’avril, la star parisienne a comptabilisé 20,2 points, 3,2 rebonds et 6,4 passes décisives de moyenne pour 22,2 d’évaluation, pour un bilan immaculé de Paris (5 victoires). Derrière, le Nancéien Chris Clemons a confirmé en ce premier mois du printemps ses belles performances de la fin de l’hiver, avec 20,8 points, 5,2 rebonds et 6 passes décisives pour 22 d’évaluation en moyenne. Ce dernier va d’ailleurs certainement prolonger son aventure en Lorraine d’une saison supplémentaire.

Derrière l’on retrouve, Justin Bibbins (1,73 m, 28 ans) (22,4 points et 4,2 passes décisives) et Sekou Doumbouya (2,05 m, 23 ans)(24,8 points et 5,8 rebonds) mais dont les bilan collectifs de leur formation, Nanterre (2 succès en 5 rencontres) et Roanne (1 victoire en 5 matchs, n’ont pas suivi.

Ils sont en mission sur cette fin de saison 💪 📩 RDV en commentaires pour voter via le sondage !#JDMBetclicELITE pic.twitter.com/40SkDzAiJc — LNB (@LNBofficiel) May 2, 2024

Les votes ont lieu sur le réseau social X (ex-Twitter) de la Ligue Nationale de Basket (LNB) jusqu’au mardi 7 mai à 12h.