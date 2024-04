Sekou Doumbouya meilleur marqueur virtuel du championnat… pour rien ?

Parmi les 330 joueurs qui ont foulé les parquets de Betclic Élite au moins une fois cette saison, un seul dépasse les 20 points de moyenne : Sekou Doumbouya (2,05 m, 23 ans). Si l’ailier-fort de la Chorale de Roanne n’aura pas joué assez de matchs pour être officiellement désigné meilleur marqueur du championnat – la moitié de la saison + 1 match sont nécessaires – sa domination individuelle est tout de même à souligner. En 10 matchs disputés, sa moyenne de 21,8 points est loin devant les 18,1 de son dauphin, le feu-follet américain Chris Clemons (Nancy). Et encore plus des 16,3 de Nadir Hifi (Paris), qui domine le classement officiel. Depuis son arrivée après une saison blanche marquée par de nombreux ratés, Doumbouya s’est imposé avec une facilité déconcertante. Il a notamment marqué deux fois 29 points et a même atteint les 33 unités contre Cholet. Le tout en gardant des honnêtes pourcentages (53,2% aux tirs, 32,7% à 3-points et 72,5% aux lancers-francs). Ainsi qu’une des meilleures évaluations de la ligue (18,8).

𝗦𝗘𝗞𝗢𝗨 𝗗𝗢𝗨𝗠𝗕𝗢𝗨𝗬𝗔 𝗜𝗦 𝗛𝗜𝗠 😳 Avec 33 points à 26 d'évaluation, l'ex NBAer remporte son duel face à Tidjane Salaün ! 🔥@ChoraleRoanne x @LNBofficiel#SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/9QE96Pzidz — SKWEEK (@skweektv) April 14, 2024

Domination physique et maîtrise technique

Doumbouya fait preuve d’une maîtrise technique impressionnante cette saison. Il est surtout actif dans la raquette, où il a marqué 68% de ses paniers selon le site de tracking 3stepsbasket. C’est là que sa taille, sa puissance et son agilité font la différence. Il arrive souvent à ses fins, que l’action soit un post-up, une coupe ou un pick-and-roll. Ses meneurs D.J. Cooper et Antoine Diot l’ont bien compris et le nourrissent autant qu’ils peuvent, s’assurant ainsi plusieurs passes décisives par match. En bref, le n°15 de la Draft NBA 2019 voit son travail de remise en forme des derniers mois porter ses fruits. « Ça fait vraiment plaisir pour les gens qui m’entourent et qui ont cru en moi… Dans la vie, il y a des hauts et des bas, c’est comme ça. Le travail commence à payer » expliquait-il au Courrier de l’Ouest il y a quelques jours.

Des statistiques dans le vent ?

Pour autant, ses performances individuelles n’impactent pas les résultats collectifs des Roannais. Ces derniers, actuellement relégables en 16e position, sont dans un « état d’urgence » selon les aveux de Doumbouya. Notamment après leur défaite face au BCM, premier non-relégable qui a désormais pris une longueur d’avance sur la Chorale, en plus du panier-average, à trois matchs de la fin de la saison (dont un déplacement à Paris et la réception de l’ASVEL). Autant dire un gouffre…

Avoir un joueur à quasiment 22 points de moyenne n’aide pas la Chorale sur le plan collectif. En partie parce que Doumbouya est parfois trop individuel. Son faible total de passes décisives (0,9) est problématique. Dans le top 20 des meilleurs marqueurs du championnat, il est le seul à figurer sous la barre des 1 passe décisive de moyenne, avec le pivot nancéen Shevon Thompson (0,5). Toujours selon 3stepsbasket, les statistiques avancées du natif de Conakry – comme son Net Rating (-9), son ratio passe décisive / perte de balle (0,9 pour 2) ou son plus/minus (-5,9) – font partie des pires du championnat. Son attitude et son langage corporel en défense peuvent aussi parfois faire tiquer.

S’il est en train de se racheter un avenir professionnel grâce à cette saison individuelle, celui qui était à l’origine seulement sparring-partner sous Jean-Denys Choulet est à contrario mal parti pour endosser le costume de sauveur de Roanne. La Chorale pourrait quitter la première division française pour la première fois depuis 2019.