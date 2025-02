Sidy Cissoko de nouveau transféré, trois Français font équipe à Washington

La NBA est toujours en mouvement, et les joueurs doivent souvent s’adapter aux changements de dernière minute. Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) en fait l’expérience cette semaine. Transféré de San Antonio à Sacramento dimanche dernier dans le cadre d’un échange incluant De’Aaron Fox et Victor Wembanyama, le Français n’aura finalement pas eu le temps d’enfiler le maillot des Kings. Ce mercredi soir, il a été envoyé aux Washington Wizards, dans le deal qui a vu Jonas Valanciunas (2,11 m, 32 ans) rejoindre Sacramento.

Official: The Wizards have acquired two second round draft picks and Sidy Cissoko from the Sacramento Kings in exchange for Jonas Valanciunas.

— Washington Wizards (@WashWizards) February 6, 2025