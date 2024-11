Sidy Cissoko plante 20 points pour son deuxième passage en G-League

Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) n’a pas pour le moment que peu de place dans la rotation des San Antonio Spurs en NBA (3 minutes en moyenne, sur 8 entrées en jeu). Ainsi, le point-foward doit certainement s’attendre à essentiellement jouer en G-League cette saison.

Welcome to the Sidy Cissoko dunk party! 😤 @spurs signee leads the @austin_spurs with 12 points on https://t.co/JlsOJgVIYE . pic.twitter.com/hXCmxSIsYr

L’ancien joueur de Baskonia vient ainsi de prendre part à son deuxième match du Tip-Off Tournament, un tournoi réunissant les équipes d’une même partie des Etats-Unis organisé avant la saison régulière – une sorte de Leaders Cup Pro B en somme -, avec les Austin Spurs. Lors de la victoire au Cedar Park d’Austin, il s’est illustré en sortie de banc. Certes maladroit à 3-points (0/4), il a planté 20 points à 8/10 à 2-points et 2/4 aux lancers francs. Toujours complet, il a ajouté 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en moins de 30 minutes.

À l’issue de ce match, il a été rappelé au sein de l’effectif NBA de San Antonio, qui joue dans la nuit de dimanche à lundi face à Sacramento

Sidy Cissoko had 20 points, 4 rebounds, 2 assists, and 3 steals as the Austin Spurs defeated the Texas Legends 114-102.

The San Antonio assignee shot 8-14 FG in what was his second G League game of the season (12 PTS, 4 REB, 6 AST in the first).pic.twitter.com/sxHMDlbYYI

— Matt Evans (@MattEvansCU) November 30, 2024