Sidy Cissoko plante 22 points pour le premier match de saison régulière

Après sa plus longue entrée en NBA, Sidy Cissoko a fait son retour en G-League, avec les Austin Spurs, pour le premier match de la saison régulière. Et le point-foward a signé son record de points de la saison 2023-2024, lui qui s’était arrêté à une pointe à 20 points lors des 11 rencontres de Showcase Cup auxquels il avait pris part.

REVERSE slam for Sidy Cissoko! 🔄

The @spurs rookie is up to 16 PTS and counting in Q3 for the @austin_spurs. pic.twitter.com/gxj0xQPtnm

— NBA G League (@nbagleague) December 29, 2023