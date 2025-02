Sidy Cissoko réussit sa première avec Rip City

Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) a réussi sa première avec Rip City. Désormais dans le giron des TrailBlazers de Portland après la signature d’un two-way contract, l’ancien Spur a commencé avec son équipe de G-League. Ce lundi 10 février, le point-foward a démarré son expérience avec le Remix par une belle prestation lors d’une large victoire (139-119).

Titulaire d’emblée alors que son compatriote Rayan Rupert était lui avec les Blazers en NBA, Sidy Cissoko a marqué 22 points avec une belle réussite aux tirs (7/8) marquée par un parfait 5/5 derrière l’arc. Il a ajouté à cela 5 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions en 33 minutes. Son début de rencontre a été particulièrement saignant puisqu’il pointait déjà à 15 unités à 5/5 aux tirs après… 9 minutes de jeu. De quoi terminer avec un match très complet et fort séduisant pour espérer vite décrocher sa place dans la rotation NBA.

SIDY, ARE YOU SERIOUS!?!?!? 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/hyQxbZ5c83

Killian Hayes continue de se montrer en G-League

Au cours du week-end dernier, un autre Français a brillé en G-League. Killian Hayes n’a certes pas pu empêcher la défaite de Long Island contre le champion 2023, Delaware, mais il a encore noirci la feuille de stats avec un gros double-double (25 points et 11 passes décisives en 32 minutes, en plus de 4 rebonds et 2 interceptions) et de l’adresse (10/17) qui plus est à 3-points (5/9). De retour après une petite absence, le meneur franco-américain espère être prochainement appelé par les Brooklyn Nets pour faire son retour en NBA.