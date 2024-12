Sidy Cissoko semble enfin avoir trouvé la recette et enchaîne avec un nouveau carton

En 80 matchs en G-League étalés sur trois saisons (depuis 2022/23 avec la G-League Ignite), Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) n’avait jamais dépassé les 25 points sur un match. En l’espace de 24 heures, il vient d’y arriver deux fois. Le choix n°44 des Spurs en 2023 semble enfin avoir trouvé une recette qui fonctionne.

Un moment bienvenu ?

Après son premier match à 30 points contre les Stockton Kings (défaite 107-109) ce dimanche 29 décembre, l’ancien de Baskonia vient d’enchaîner un deuxième carton offensif, toujours contre la même équipe. Cette fois, c’est dans une défaite plus large qu’il s’est illustré (118-126). Toujours utilisé en sixième homme, l’ailier francilien a marqué 26 points à 9/22 aux tirs (dont 1/7 à 3-points), 6 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 perte de balle en 27 minutes. Il a encore une fois attaqué avec force un arceau des Kings décidément mal protégé, notamment sur contre-attaque.

En cinq matchs de G-League disputés cette saison, Cissoko atteint désormais les 19 points de moyenne. Moins impliqué qu’à son habitude en défense, il a compris qu’il devait passer un cap offensivement pour s’attirer les faveurs du staff NBA. Et ce en utilisant ses forces qui sont le jeu en transition et sa puissance de pénétration. Les San Antonio Spurs ne l’ont quasiment pas utilisé en ce début de saison, avec seulement une douzaine de garbage times en NBA à son actif. Il est pourtant souvent présent sur les feuilles de match. Si le coaching staff et notamment Gregg Popovich croient toujours dans son profil de joueur en devenir, celui qui a signé un contrat de quatre ans à sa Draft ne fait pas partie à l’heure actuelle des plans d’une équipe qui vise le play-in tournament. Mais une accumulation de grosses performances en G-League lui serait bénéfique sur le long-terme.