EuroBasket masculin

Simone Fontecchio explose avec 39 points contre la Bosnie-Herzégovine

EuroBasket - Simone Fontecchio établit un record pour l'Italie à l'EuroBasket 2025 avec 39 points. L'ailier italien guide l'Azzurri vers une victoire cruciale 96-79 face à la Bosnie-Herzégovine à Limassol, permettant à l'Italie de décrocher sa deuxième victoire consécutive.
00h00
Simone Fontecchio explose avec 39 points contre la Bosnie-Herzégovine

Simone Fontecchio a marqué 39 points pour l’Italie à l’Euro, contre la Bosnie-Herzégovine

Crédit photo : FIBA

Simone Fontecchio a livré une performance exceptionnelle en inscrivant 39 points – le record pour un Italien dans un Euro -, lors de la victoire de l’Italie face à la Bosnie-Herzégovine (96-79) à Limassol. Cette démonstration offensive permet aux Azzurri d’améliorer leur bilan à 2 victoires pour 1 défaite, avec deux succès consécutifs.

L’ailier italien, qui avait connu des difficultés lors du premier match avec seulement 4 points avant de se reprendre avec 14 unités lors de la deuxième rencontre, a cette fois explosé offensivement. Fontecchio a converti 7 tirs à 3-points sur sa route vers les 39 points, complétant sa ligne statistique avec 8 rebonds et 3 passes décisives.

Une adresse exceptionnelle à 3-points décisive pour l’Italie

La clé de cette victoire italienne réside dans l’efficacité remarquable de l’équipe derrière l’arc. L’Italie a terminé la rencontre avec un impressionnant 14 sur 24 à 3-points, soit 58% de réussite. En comparaison, la Bosnie-Herzégovine a peiné à trouver la mire avec seulement 5 réussites sur 21 tentatives à longue distance.

Après une première mi-temps serrée, le tournant du match s’est produit en début de seconde période. L’entraîneur italien Gianmarco Pozzecco a été expulsé après avoir écopé d’une seconde faute technique dans la première minute de la reprise. Loin de déstabiliser les Azzurri, cet incident a galvanisé l’équipe qui a pris le large en début de quatrième quart-temps pour mener 79-64.

LIRE AUSSI

La Bosnie-Herzégovine a tenté un retour en réduisant l’écart à 82-77, mais l’Italie a immédiatement réagi avec un run décisif de 11-0 qui a scellé l’issue de la rencontre. Cette défaite constitue le deuxième revers consécutif pour les Bosniens, qui affichent désormais un bilan de 1 victoire pour 2 défaites.

L’Italie peut désormais envisager sereinement la suite de la compétition avec deux victoires dans ce groupe relevé. Le prochain défi s’annonce redoutable avec un affrontement face à l’Espagne, championne en titre, mardi prochain. Les Espagnols ont également remporté leurs deux derniers matchs et représenteront un test de taille pour confirmer la montée en puissance des Azzurri.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
