Simone Fontecchio explose avec 39 points contre la Bosnie-Herzégovine

Simone Fontecchio a livré une performance exceptionnelle en inscrivant 39 points – le record pour un Italien dans un Euro -, lors de la victoire de l’Italie face à la Bosnie-Herzégovine (96-79) à Limassol. Cette démonstration offensive permet aux Azzurri d’améliorer leur bilan à 2 victoires pour 1 défaite, avec deux succès consécutifs.

Simone Fontecchio has broken Italy's all-time #EuroBasket scoring record. 39 – Simone Fontecchio | 2025

36 – Andrea Bargnani | 2011

33 – Antonello Rive | 1989

33 – Danilo Gallinari | 2015

32 – Antonello Riva | 1987 pic.twitter.com/1E60jgXHSL — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

L’ailier italien, qui avait connu des difficultés lors du premier match avec seulement 4 points avant de se reprendre avec 14 unités lors de la deuxième rencontre, a cette fois explosé offensivement. Fontecchio a converti 7 tirs à 3-points sur sa route vers les 39 points, complétant sa ligne statistique avec 8 rebonds et 3 passes décisives.

Une adresse exceptionnelle à 3-points décisive pour l’Italie

La clé de cette victoire italienne réside dans l’efficacité remarquable de l’équipe derrière l’arc. L’Italie a terminé la rencontre avec un impressionnant 14 sur 24 à 3-points, soit 58% de réussite. En comparaison, la Bosnie-Herzégovine a peiné à trouver la mire avec seulement 5 réussites sur 21 tentatives à longue distance.

Après une première mi-temps serrée, le tournant du match s’est produit en début de seconde période. L’entraîneur italien Gianmarco Pozzecco a été expulsé après avoir écopé d’une seconde faute technique dans la première minute de la reprise. Loin de déstabiliser les Azzurri, cet incident a galvanisé l’équipe qui a pris le large en début de quatrième quart-temps pour mener 79-64.

La Bosnie-Herzégovine a tenté un retour en réduisant l’écart à 82-77, mais l’Italie a immédiatement réagi avec un run décisif de 11-0 qui a scellé l’issue de la rencontre. Cette défaite constitue le deuxième revers consécutif pour les Bosniens, qui affichent désormais un bilan de 1 victoire pour 2 défaites.

L’Italie peut désormais envisager sereinement la suite de la compétition avec deux victoires dans ce groupe relevé. Le prochain défi s’annonce redoutable avec un affrontement face à l’Espagne, championne en titre, mardi prochain. Les Espagnols ont également remporté leurs deux derniers matchs et représenteront un test de taille pour confirmer la montée en puissance des Azzurri.