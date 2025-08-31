Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Pozzecco expulsé contre la Bosnie : l’Italie privée de son sélectionneur

EuroBasket - Gianmarco Pozzecco a écopé de deux fautes techniques pour position irrégulière lors du match Italie-Bosnie-Herzégovine des Européens 2025. Son adjoint Edoardo Casalone a pris le relais pour guider les Azzurri.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pozzecco expulsé contre la Bosnie : l’Italie privée de son sélectionneur

Edoardo Casalone a été promu coach de l’Italie en plein match contre la Bosnie-Herzégovine

Crédit photo : FIBA

Gianmarco Pozzecco a vécu une soirée difficile lors du troisième match de poules de l’EuroBasket 2025 de basket. Le sélectionneur italien a été expulsé en début de troisième quart-temps du match contre la Bosnie-Herzégovine à Limassol, en Chypre, laissant ses joueurs sans leur coach dans un moment crucial de la rencontre.

Deux fautes techniques pour la même infraction

L’expulsion du technicien italien résulte de deux fautes techniques sifflées pour le même motif : position irrégulière sur le terrain. La première sanction est tombée au cours du deuxième quart-temps, juste après le panier de Simone Fontecchio qui avait porté le score à 33-27 pour l’Italie. Cette faute technique a offert un lancer franc à la Bosnie, immédiatement converti par les Bosniens.

La seconde faute technique a été sifflée en début de troisième période, alors que le 3-points de John Roberson venait de permettre à la Bosnie de revenir à 45-46. Pozzecco, encore une fois hors de sa zone technique réglementaire, a définitivement quitté le parquet. Roberson a transformé le lancer franc accordé, égalisant à 46 partout.

Casalone prend le relais dans un match serré

Edoardo Casalone, l’assistant de Pozzecco (et Poupet à l’ASVEL), a immédiatement pris les commandes de l’équipe italienne. La Bosnie en a profité pour prendre l’avantage grâce au 3-points de Alibegovic (49-46), mettant l’Italie en difficulté à un moment clé du match.

Heureusement pour les Azzurri, Simone Fontecchio s’est réveillé au bon moment, inscrivant cinq points consécutifs pour redonner l’avantage à son équipe (51-49). Malgré le contre-attaque bosniaque menée par Alibegovic et Atic (51-54), l’Italie a su réagir avec un impressionnant partiel de 13-0, orchestré par Spissu et Fontecchio, pour reprendre définitivement le contrôle du match (64-54). Cette expulsion illustre le tempérament de Pozzecco.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Italie
Italie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00« On a fait du handball » : les Bleus (encore) impuissants face à la défense de zone
Edoardo Casalone a été promu coach de l'Italie en plein match contre la Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Pozzecco expulsé contre la Bosnie : l’Italie privée de son sélectionneur
Les jeunes Bleus auront-ils appris de la défaite contre Israël
EuroBasket
00h00[Édito] France – Israël : une claque nécessaire pour les Bleus ?
EuroBasket
00h00En cas d’égalité à trois, les Bleus auront besoin d’une victoire de 25 points contre la Pologne !
EuroBasket
00h00Flou autour du mollet d’Alexandre Sarr : « On verra au fur et à mesure »
Bilal Coulibaly a moins pesé pour l'équipe de France que sur les deux premiers matches
EuroBasket
00h00Bilal Coulibaly ne veut pas trouver d’excuses aux Bleus : « On ne s’est pas donné à 100% »
Frédéric Fauthoux est resté assez fermé pendant France - Israël
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux après France – Israël : « On a perdu pied »
Juancho Hernangomez et l'Espagne en sont à deux victoires de suite à l'Euro
EuroBasket
00h00L’Espagne écrase Chypre et enchaîne une deuxième victoire à l’Euro
Guerschon Yabusele a demandé un jeu plus en mouvement pour l'équipe de France à ses meneurs-arrières
EuroBasket
00h00La colère du capitaine Guerschon Yabusele : « On a joué plus perso »
EuroBasket
00h00Battue par Israël, l’équipe de France se complique la tâche à l’EuroBasket !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0