Pozzecco expulsé contre la Bosnie : l’Italie privée de son sélectionneur

Gianmarco Pozzecco a vécu une soirée difficile lors du troisième match de poules de l’EuroBasket 2025 de basket. Le sélectionneur italien a été expulsé en début de troisième quart-temps du match contre la Bosnie-Herzégovine à Limassol, en Chypre, laissant ses joueurs sans leur coach dans un moment crucial de la rencontre.

🇮🇹 ❌ Gianmarco Pozzecco was ejected in the Italy vs. Bosnia and Herzegovina game for stepping onto the court to complain to his players .#Eurobasket pic.twitter.com/MaAe7M0Z8j — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 31, 2025

Deux fautes techniques pour la même infraction

L’expulsion du technicien italien résulte de deux fautes techniques sifflées pour le même motif : position irrégulière sur le terrain. La première sanction est tombée au cours du deuxième quart-temps, juste après le panier de Simone Fontecchio qui avait porté le score à 33-27 pour l’Italie. Cette faute technique a offert un lancer franc à la Bosnie, immédiatement converti par les Bosniens.

La seconde faute technique a été sifflée en début de troisième période, alors que le 3-points de John Roberson venait de permettre à la Bosnie de revenir à 45-46. Pozzecco, encore une fois hors de sa zone technique réglementaire, a définitivement quitté le parquet. Roberson a transformé le lancer franc accordé, égalisant à 46 partout.

Casalone prend le relais dans un match serré

Edoardo Casalone, l’assistant de Pozzecco (et Poupet à l’ASVEL), a immédiatement pris les commandes de l’équipe italienne. La Bosnie en a profité pour prendre l’avantage grâce au 3-points de Alibegovic (49-46), mettant l’Italie en difficulté à un moment clé du match.

Heureusement pour les Azzurri, Simone Fontecchio s’est réveillé au bon moment, inscrivant cinq points consécutifs pour redonner l’avantage à son équipe (51-49). Malgré le contre-attaque bosniaque menée par Alibegovic et Atic (51-54), l’Italie a su réagir avec un impressionnant partiel de 13-0, orchestré par Spissu et Fontecchio, pour reprendre définitivement le contrôle du match (64-54). Cette expulsion illustre le tempérament de Pozzecco.