Uduje (SCABB) coupé, mais six anciens joueurs LNB à l’Euro avec la Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne a officialisé ce lundi sa liste de 12 joueurs pour l’EuroBasket 2025. Dans ce groupe dirigé par Marc Steutel, six joueurs ont porté par le passé les couleurs de clubs français.

Une forte touche LNB dans le roster britannique

La sélection britannique comptera plusieurs visages bien connus des parquets de Betclic ELITE et de Pro B. Dan Akin a porté brièvement les couleurs de la SIG Strasbourg, Jubrile Belo celles du Stade Rochelais, Luke Nelson celles du Portel, Gabriel Olaseni celles de l’Orléans Loiret Basket, et Akwasi Yeboah a évolué à Saint-Quentin et Saint-Chamond. Myles Hesson, figure incontournable du basket britannique, a marqué durablement le championnat de France en passant par Dijon, Gravelines-Dunkerque, Nanterre et l’Élan Chalon.

En revanche, le néo couramiaud Joshua Uduje ne figure pas dans la liste finale. Il pourra donc rejoindre rapidement le SCABB, son nouvel employeur.

L’équipe sera menée par Carl Wheatle, capitaine, et pourra également compter sur l’expérience de Patrick Whelan, ainsi que sur le trio Hesson – Olaseni – Nelson, qui vivra chacun un troisième EuroBasket.

Un défi relevé dans le groupe B

Logée dans le groupe B à Tampere (Finlande), la Grande-Bretagne débutera mercredi 27 août face à la Lituanie, avant d’affronter le pays hôte, la Finlande. Elle devra aussi se mesurer à la Suède, à l’Allemagne championne du monde en titre, et au Monténégro. Les quatre premiers de la poule décrocheront leur billet pour les huitièmes de finale.

« C’est un honneur incroyable de jouer un EuroBasket, l’un des meilleurs tournois de basket au monde. Je suis fier de l’engagement de chaque joueur et du staff depuis le premier jour du camp », a déclaré Marc Steutel dans le communiqué de la fédération.

Les Britanniques restent sur une préparation encourageante, ponctuée par une victoire contre l’Estonie (72-62) après avoir tenu tête à la France et à la Slovénie.

Les 12 de la Grande-Bretagne :