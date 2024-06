Stella Colas va lancer sa carrière professionnelle avec le promu Chartres

Après avoir battu Toulouse en finale des play-offs de LF2, Chartres évoluera sur les parquets de LFB la saison prochaine. Une marche de plus gravie qui nécessite un renforcement de l’effectif. Après avoir enrôlé Kendall Cooper au poste d’intérieur, c’est Stella Colas qui arrive sur le poste 1. La jeune meneuse évoluait jusqu’à présent au Pôle France et a décidé de lancer sa carrière professionnelle avec Chartres.

« J’ai choisi Chartres pour ses ambitions et parce que c’est un club à taille humaine. C’est parfait pour commencer un projet professionnel. Je suis aussi très excitée à l’idée de jouer (et de gagner) au Colisée !» Stella Colas sur son arrivée à Chartres via L’Echo Républicain

Un CV déjà bien rempli à 17 ans

À seulement 17 ans, Stella Colas a déjà de l’expérience, notamment avec l’équipe de France. Championne d’Europe en 2022 avec les U16 et médaillée d’argent à l’EuroBasket U18 en 2023, la meneuse avait réussi à se montrer. En sortie de banc, elle avait inscrit 7 points à 50% de réussite aux tir et pris 3 rebonds lors de la finale perdue contre la Slovénie (61-63). Elle évoluait également en LF2 avec le Pôle France depuis deux saisons. Stella Colas a donc déjà rencontré son nouveau club en saison régulière ; malgré une adresse compliquée (3/10), la meneuse avait inscrit 6 points, pris 4 rebonds et distribué une passe décisive en 28 minutes de jeu.

C’est donc une recrue prometteuse qui arrive à Chartres pour la saison prochaine. D’autant plus que la jeune internationale a déjà sorti des gros matchs cette saison. Contre Toulouse le 2 mars dernier, elle a inscrit 16 points et délivré 8 passes décisives en 33 minutes de jeu, de quoi montrer une petite partie de son talent à polir. Stella Cola sera sans doute l’une des jeunes facteurs X de l’effectif, si elle parvient à franchir le cap de la LFB.