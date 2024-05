Kendall Cooper, MVP de LF2, signe à Chartres

Chartres continue de se renforcer pour sa saison dans l’élite. Le club a recruté Kendall Cooper (1,93 m, 28 ans) qui sort d’une saison fantastique en deuxième division (LF2) au point d’en avoir été élue MVP. Le club d’Eure-et-Loi a réussi à décrocher sa montée en LFB après avoir remporté les playoffs d’accession, après avoir sorti Montbrison (où jouait Kendall Cooper) en demi-finales puis Toulouse en finale.

A Montbrison, Kendall Cooper tournait à 18,3 points et 9,4 rebonds pour 22,3 d’évaluation de moyenne cette saison. L’ancienne joueuse de Nice, Calais et Ifs a montré sa polyvalence sur le terrain. L’intérieure américaine a tourné à 2,2 passes décisives, 1,9 interception et 1,3 contre. Le CCBF continue de construire son effectif pour la saison prochaine. En effet, le club est parvenu à prolonger sept joueuses : Elise Marié, Marine Debaut, Sophia Elenga, Eve Mahoutou, Nahan Niaré, Rosanne Le Seyc et Clarisse Legrand.

Coéquipière et cadre de Montbrison aux côtés de Kendall Cooper en 2023-2024, Justine Soulard prend elle la direction de Toulouse, le finaliste des playoffs LF2 contre Chartres.