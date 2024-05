Elise Marié, MVP de la finale de LF2, prolonge deux ans avec Chartres

Après avoir décroché le titre de champion de Ligue 2 (LF2) et par la même occasion une place en LFB, Chartres a annoncé la prolongation de la MVP des finales Elise Marié (1,64 m, 28 ans). La native de Dijon avait rejoint le club d’Eure-et-Loir en 2019.

Cette saison, la meneuse a démontré sa grande polyvalence. Elise Marié a comptabilisé 6,9 points à 34% de réussite, 3,7 rebonds, 2 interceptions et 4,9 passes décisives pour 10,2 d’évaluation. En playoffs de LF2, l’ancienne joueuse de Joinville et Saint-Apollinaire est parvenue à élever son niveau de jeu : 9,3 points à 50 % de réussite, 3,4 rebonds et 5,4 passes pour 12,6 d’évaluation.

Elise Marié a réagi à sa prolongation avec Chartres pour Le Bien Public :