Stéphane Leite toujours à Charnay en 2025-2026

Stéphane Leite (36 ans) sera toujours le coach du Charnay Basket Bourgogne Sud (CBBS) en 2025-2026. Courtisé par d’autres clubs, l’ancien coach de l’AS Montferrand, Tregueux Landerneau et Lattes-Montpellier a finalement décidé de rester en pays mâconnais pour une saison supplémentaire. Le Journal de Saône-et-Loire indique que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2025.

🩷"IL RESTE”🤍 Nous sommes heureux de vous annoncer que Stéphane LEITE sera toujours à la tête des Pinkies la saison prochaine !

Sa passion, son expérience et son engagement continueront de guider nos joueuses et le club vers de nouveaux succès.

Ensemble, on vise plus haut ! pic.twitter.com/SPY4Pcjs4E — CHARNAY Basket (@cbbs_basket) February 10, 2025

La continuité pour les Pinkies

Alors qu’il était sollicité par des clubs de La Boulangère Wonderligue, comme Villeneuve-d’Ascq, Stéphane Leite a fait le choix de la stabilité. Une décision qui s’inscrit dans la dynamique actuelle du CBBS, troisième de LBWL (10 victoires et 5 défaites) probablement qualifié pour une coupe d’Europe en 2025-2026. Son staff, composé de Fabian Unovis (1er assistant), Olivier Christophe (2e assistant) et Hugo Lambart (préparateur physique), restera en place.

« C’est une excellente nouvelle, en cohérence avec la politique qu’on a mise en place. Il sait valoriser les joueuses. On va pouvoir continuer à faire progresser le club ensemble et débuter un nouveau cycle », s’est réjoui le président Nicolas Freycon dans le JSL. Son club avait relancé Stéphane Leite en 2022 après son horrible aventure à Lattes-Montpellier, terminée avant même d’avoir commencé. A l’issue de sa première saison sur place, celui qui va occuper le poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire cet été a fait remonter Charnay en LFB. S’en est suivi une belle saison 2023-2024 en tant que promu qui a permis au club de vivre sa première aventure européenne cette saison, en EuroCup, en plus de poursuivre sa montée en puissance sur la scène nationale.

Un effectif en construction

Avec la prolongation de Stéphane Leite, l’effectif des Pinkies va pouvoir commencer à se dessiner. Coralie Chabrier et Mariama Daramy devraient honorer leur seconde année de contrat, tandis qu’une autre joueuse clé comme Shakayla Thomas pourrait également rester poursuit le JSL.

En revanche, retenir des joueuses comme Monique Akoa-Makani et Maeva Djaldi-Tabdi s’annonce compliqué face aux offres concurrentes. Néanmoins, l’attractivité grandissante de Charnay et la présence de Leite pourraient permettre au club de bâtir un collectif compétitif pour la saison à venir.

Un nouveau cycle dans un COSEC rénové

En plus d’une équipe en pleine structuration, le CBBS évoluera dès la mi-août dans une salle rénovée. Un cadre idéal pour entamer cette nouvelle phase du projet charnaysien. « Je suis content de rester ici, de retrouver une salle rénovée et d’assurer la transition avec un nouveau groupe. On va continuer à structurer le club et à écrire son histoire », a déclaré le technicien clermontois Stéphane Leite.

Avec cette prolongation, Charnay poursuit sa montée en puissance et pourra compter sur un coach expérimenté pour pérenniser sa place dans l’élite du basket féminin.