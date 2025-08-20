Recherche
Uncategorized

Curry veut faire pour la WNBA ce que Kobe avait commencé : une révolution discrète mais radicale

L'engagement de Stephen Curry pour développer le basket féminin s'inspire directement de l'héritage laissé par Kobe Bryant, avec des investissements concrets et une présence active dans la WNBA.
00h00
Curry veut faire pour la WNBA ce que Kobe avait commencé : une révolution discrète mais radicale

Stephen Curry et les Warriors avant d’affronter les Timberwolves lors du match 1 du second tour des playoffs 2025

Crédit photo : © Bruce Kluckhohn-Imagn Images

Stephen Curry perpétue l’héritage de Kobe Bryant en devenant l’un des ambassadeurs les plus influents du basket féminin. Depuis plusieurs années, la star des Warriors utilise sa notoriété pour mettre en lumière le jeu féminin, s’inspirant directement de l’approche révolutionnaire de la légende des Lakers.

Des investissements concrets dans l’écosystème féminin

Le Curry Camp, organisé depuis 2015, illustre parfaitement cette philosophie. Contrairement à de nombreux camps élites réservés aux garçons, Stephen Curry a fait le choix d’ouvrir ses portes aux joueuses. En 2018, il avait notamment invité Cameron Brink, aujourd’hui aux Los Angeles Sparks, et Azzi Fudd de UConn.

« Je ne vais jamais leur demander d’être moi ou d’agir comme moi, mais je veux créer une plateforme pour qu’elles puissent venir et changer le jeu à leur manière », explique Stephen Curry. Cette approche reflète directement l’influence de Kobe Bryant sur sa vision du mentorat.

« Ce que Kobe a fait pour le basket féminin est une source de motivation », souligne la star des Warriors. « Maintenant j’ai un camp qui permet aux garçons et aux filles de vivre une expérience similaire. C’est un élément important dans notre façon de travailler et il y a beaucoup de son influence ici. »

L’engagement de Curry dépasse les simples déclarations d’intention. En 2024, il a investi dans la ligue « Unrivaled » fondée par les stars de la WNBA Napheesa Collier et Breanna Stewart. Il assiste également régulièrement aux matchs des Golden State Valkyries, qui disputent leur première saison en WNBA.

Cette implication financière s’inscrit dans une démarche plus large de développement du basket féminin. « C’est l’un des premiers que j’ai pu voir constamment promouvoir le basket féminin », confiait-il déjà en 2020 à propos de Kobe. « Il allait voir les joueuses, bien sûr il y a sa relation avec Sabrina [Ionescu], il se rendait à des matchs et il leur a permis de venir s’entraîner dans son académie », confiait-il. « Il a été un modèle incroyable en mettant son nom et son empreinte sur le basket féminin comme quelque chose dans lequel il fallait investir. »

L’héritage de Kobe Bryant dans le basket féminin perdure grâce à des figures comme Stephen Curry, qui utilisent leur influence pour valoriser le jeu féminin. Le quadruple champion NBA entend poursuivre cette mission, peut-être en devenant propriétaire d’une franchise WNBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
