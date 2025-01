Strasbourg veut se reprendre chez l’ASVEL : « On devra avoir la dureté qu’il faut »

Dans une période compliquée, la SIG Strasbourg se rend à Villeurbanne ce dimanche (16h30) pour y affronter une ASVEL solide à domicile. Après une défaite frustrante face à Bourg-en-Bresse, les Strasbourgeois doivent impérativement montrer un autre visage.

Un contexte défavorable avant un enchaînement difficile

La SIG est dans le dur. Après avoir concédé un revers amer face à Bourg-en-Bresse à domicile, avec un 0-9 fatal en fin de match, Strasbourg aborde un cycle de rencontres périlleux. En déplacement à l’ASVEL ce dimanche, puis chez le leader Cholet avant d’accueillir Monaco, les Alsaciens doivent s’attendre à un véritable parcours du combattant.

La défaite contre la JL Bourg a marqué les esprits, car elle est survenue après une prestation plutôt solide durant trois quarts-temps. Mais, comme le souligne Les Dernières Nouvelles d’Alsace, les joueurs de Laurent Vila ont laissé filer un match qu’ils semblaient maîtriser, ce qui a laissé des traces.

Une préparation axée sur le combat

Conscient de la nécessité d’un sursaut, le coach Laurent Vila a haussé le ton cette semaine. Exit la récupération dominicale, les Strasbourgeois ont été contraints à une session vidéo musclée pour analyser leurs erreurs. Ensuite, place à l’intensité : la SIG a multiplié les oppositions internes pour retrouver du répondant.

« On a beaucoup “matché” tout au long de la semaine, avec trois équipes sur le terrain, parce qu’à Villeurbanne, on devra avoir la dureté qu’il faut », confie Vila. Face à une ASVEL aux rotations denses et au physique impressionnant, les Strasbourgeois savent qu’ils devront être solides sur chaque possession.

Se raccrocher au souvenir du match aller

Si l’actuelle dynamique de la SIG inquiète, il existe un précédent rassurant : lors du match aller, Strasbourg avait arraché une victoire précieuse (77-75) en terminant la rencontre à sept joueurs professionnels. Filip Kruslin (1,98 m, 35 ans) et ses coéquipiers avaient alors démontré une résilience exemplaire, un état d’esprit qu’il faudra reproduire ce dimanche.

Vitalis Chikoko (2,10 m, 33 ans), un temps incertain en raison d’un œdème, sera bien présent pour ce choc. De son côté, Amadou Sow (2,05 m, 26 ans), arrivé récemment, espère enfin goûter à la victoire sous ses nouvelles couleurs. « On a beaucoup de choses à améliorer, c’est sûr. Mais comme à chaque fois, on aura une chance de gagner », affirme l’intérieur.

Une mission commando

Laurent Vila veut voir ses hommes engagés et prêts à lutter sur chaque ballon. « On doit être dans l’affrontement, on est en mission et on ne devra pas s’arrêter au moindre coup de sifflet », insiste le coach catalan. Avec une équipe souvent friable en fin de match, la SIG doit prouver qu’elle est capable de tenir un résultat jusqu’au bout.

Si Strasbourg veut éviter de sombrer avant la trêve, il faudra frapper un grand coup face à l’ASVEL.