Sylvain Francisco, 1,85 m, et meilleur… contreur de l’EuroLeague !

Selon la fédération française, Sylvain Francisco mesure 1,79 m. Lui s’annonce à 1,85 m. La réalité se situe sûrement entre les deux, mais toujours est-il que le meneur français est petit pour un basketteur et que la statistique, aussi éphémère soit-elle, mérite d’être soulignée.

Après deux matchs d’EuroLeague, Sylvain Francisco est le meilleur… contreur de la compétition, à égalité avec le géant Edy Tavares, à qui il rend près de 40 centimètres ! « Laissez-moi profiter de ce moment là », a twitté le joueur du Zalgiris Kaunas, face au classement sorti par BasketNews.

Let me enjoy this moment right now 😂 https://t.co/uJV0CFqloo — Sylvain Francisco (@S_CISCO_2) October 6, 2025

Sur les deux premiers matchs, Sylvain Francisco a signé quatre contres, deux à Monaco puis deux encore contre le Fenerbahçe Istanbul.

Le Francilien a d’abord rejeté par derrière une tentative d’Alpha Diallo après un rebond offensif, avant de nettoyer un tir longue distance de Mike James. De retour à domicile, il a fait subir le même sort à Bonzie Colson et Talen Horton-Tucker, particulièrement clutch sur la tentative primée de ce dernier, à +3 pour le Zalgiris à 21 secondes de la fin (82-79).

Cette semaine, Francisco sera dans son ancienne salle du Bayern Munich pour tenter d’entretenir cette improbable statistique… et surtout préserver l’invincibilité surprise du Zalgiris Kaunas, qui a pourtant démarré sa saison face aux deux finalistes de l’édition 2025.