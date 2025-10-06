Sylvain Francisco, 1,85 m, et meilleur… contreur de l’EuroLeague !

Recherche
EuroLeague

Après deux matchs, le meilleur contreur de l'EuroLeague se prénomme... Sylvain Francisco ! Pourtant annoncé à 1,85 m, le meneur du Zalgiris Kaunas a déjà signé 4 contres cette saison.
00h00
À l’EuroBasket aussi, Sylvain Francisco avait signé plusieurs contres spectaculaires

Crédit photo : FIBA

Selon la fédération française, Sylvain Francisco mesure 1,79 m. Lui s’annonce à 1,85 m. La réalité se situe sûrement entre les deux, mais toujours est-il que le meneur français est petit pour un basketteur et que la statistique, aussi éphémère soit-elle, mérite d’être soulignée.

Après deux matchs d’EuroLeague, Sylvain Francisco est le meilleur… contreur de la compétition, à égalité avec le géant Edy Tavares, à qui il rend près de 40 centimètres ! « Laissez-moi profiter de ce moment là », a twitté le joueur du Zalgiris Kaunas, face au classement sorti par BasketNews.

Sur les deux premiers matchs, Sylvain Francisco a signé quatre contres, deux à Monaco puis deux encore contre le Fenerbahçe Istanbul.

Le Francilien a d’abord rejeté par derrière une tentative d’Alpha Diallo après un rebond offensif, avant de nettoyer un tir longue distance de Mike James. De retour à domicile, il a fait subir le même sort à Bonzie Colson et Talen Horton-Tucker, particulièrement clutch sur la tentative primée de ce dernier, à +3 pour le Zalgiris à 21 secondes de la fin (82-79).

Les stats de Sylvain Francisco pour démarrer la saison d’EuroLeague

Cette semaine, Francisco sera dans son ancienne salle du Bayern Munich pour tenter d’entretenir cette improbable statistique… et surtout préserver l’invincibilité surprise du Zalgiris Kaunas, qui a pourtant démarré sa saison face aux deux finalistes de l’édition 2025.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
