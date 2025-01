Sylvain Francisco prend feu : 33 points, record français de la saison en EuroLeague

Les semaines d’EuroLeague se suivent et ne se ressemblent pas pour Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans). Il y a sept jours, sur le parquet du Panathinaïkos, l’enfant de Sevran était incapable de mettre un pied devant l’autre, tenu à 5 points à 1/9. Le meneur du Zalgiris Kaunas est même passé d’un extrême à l’autre puisqu’il a battu son record en carrière ce jeudi.

Face au Bayern Munich, le club où il évoluait la saison passée, l’international français (mais non retenu parmi les 12 Bleus pour la prochaine fenêtre internationale) a cumulé 33 points à 10/16 (dont 5/8 à 3-points), 1 rebond, 5 passes décisives, 2 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 36 d’évaluation en 32 minutes.

Cependant, son carton n’a pas été suffisant pour permettre à Kaunas de l’emporter (82-97). Ancien leader de l’EuroLeague, battu pour la 12e fois en 17 matchs, le Zalgiris ne cesse de dégringoler au classement, désormais 13e, hors de la zone des play-in. Dans ce marasme, en plus de sa performance individuelle, Francisco a tenté de faire preuve de leadership en remobilisant ses coéquipiers sur un temps-mort à -16 à deux minutes de la fin. « Allez, il faut se réveiller et jouer jusqu’à la fin ! J’ai besoin de vous, on a besoin de tout le monde. On s’entraîne trop dur pour dire que c’est nous sur le parquet là. Allez les gars ! »

Love the leadership and words of encouragement here by Sylvain Francisco who urges his Zalgiris teammates to fight despite being down 76 – 92 with 2:12 to play pic.twitter.com/vHOjTzakKb

— Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) January 30, 2025