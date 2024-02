Sylvain Lautié : « Si vous retirez les clauses de sortie, on aura moins de joueurs de haut-niveau en France »

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a refusé de valider le transfert de Matthieu Gauzin des Metropolitans 92 vers le SLUC Nancy. Le meneur avait beau avoir signé un avenant de son contrat sous seing privé lui permettant de bénéficier d’une clause de sortie du 10 janvier au 10 février en cas de changement d’entraîneur avant le 31 décembre – ce qui a été le cas avec le départ de Laurent Foirest fin novembre -, celle-ci n’est pas reconnue comme légale par la LNB.

Pourtant ces clauses sont utilisées par tous les clubs français afin de convaincre des joueurs de haut-niveau de les rejoindre. De quoi donner une belle attractivité à la Betclic ÉLITE pour le coach du SLUC Nancy, Sylvain Lautié, qui s’est exprimé sur le sujet :

« Je n’interviens pas sur la clause de Matthieu Gauzin, je fais juste une explication du contexte dans le basket mondial. Le basket français est devenu un tremplin pour permettre à de nombreux joueurs étrangers d’atteindre le plus haut-niveau. Donc ces joueurs là, qui n’ont pas l’avantage financier, qui n’ont pas l’avantage fiscal, ils ont deux avantages à être dans le championnat de France :

1) La sécurité d’être payé

2) Un lieu d’exposition pour des futurs gros clubs. Car le championnat de France un championnat très homogène. Il est respecté à l’étranger car les premiers peuvent perdre contre les derniers, ce qui n’arrive pas dans les autres ligues européennes. C’est pour ça qu’on est un bon fournisseur pour les clubs d’EuroLeague.

Si vous retirez les clauses de sortie à beaucoup de joueurs, on aura moins de joueurs de haut-niveau qui vont venir. On va passer de la 8e-9e option des joueurs étrangers à une option bien plus éloignée.

Dans notre championnat de France, on a la chance d’avoir des joueurs de haut-niveau, qui viennent se montrer. Eh bien ces joueurs là on ne les aura plus. Quand Mike Scott est performant à Nancy, on est heureux de le voir aller à l’ASVEL. Si Mike Scott est performant à Villeurbanne, on sera heureux de le voir aller en Espagne. Réguler pour demain, c’est une bonne chose. Mais le faire pour hier, je ne suis pas d’accord. Il ne faut pas oublier qui on est dans le basket mondial. Un mercato en France serait pourquoi pas le bienvenue. »