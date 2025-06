Sylvère Mambangui, un premier contrat professionnel avec Quimper mais un prêt à Loon-Plage

Après leur montée directe en Pro B, les Béliers de Quimper s’attellent à préparer leur effectif pour jouer le maintien. C’est ainsi que le club breton a discrètement signé le contrat professionnel du jeune Sylvère Mambangui (1,99 m, 21 ans). Cependant, compte-tenu du faible temps de jeu qui lui serait offert, et afin de libérer une place dans la rotation, l’intérieur à été prêté en NM1, à l’AS Loon Plage.

Un prêt pour gagner en expérience

Comme annoncé par Ouest-France, Mambangui vivra donc sa première saison professionnelle en troisième division. Loon-Plage a officialisé l’arrivée du jeune intérieur en prêt pour la saison 2025-2026. Le coach quimpérois Thibault Wolicki connaît bien le club nordiste puisqu’il en était l’entraîneur la saison passée. Le néo-professionnel est la troisième recrue à débarquer après Vincent Sanford et Tony Housieaux, toujours dans l’objectif de jouer les Playoffs.

Issu du centre de formation de Quimper, Mambangui a eu l’occasion de fouler les parquets la saison dernière, participant à 36 matchs (7 minutes de jeu en moyenne). Ainsi, il était assez logique que ce poste 4/3 de talent n’aurait pas eu de temps de jeu conséquent en Pro B et il pourra se développer à l’échelon intérieur. Celui qui tournait à 2,5 points et 1,1 rebond en NM1 et 20,3 points avec l’équipe réserve en Nationale 3 pourra continuer sa progression linéaire au sein d’un effectif où il sera plus responsabilisé.