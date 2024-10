T.J. Shorts élu MVP de la 5e journée de l’EuroLeague après sa performance à Monaco

Habitué des titres de MVP, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) a cette fois remporté son premier titre du joueur de la journée d’EuroLeague. Le meneur du Paris Basketball a raflé celui de la cinquième journée après sa performance record dans la victoire de son équipe à Monaco (80-87), ce jeudi 24 octobre. L’international macédonien a signé la meilleure évaluation (38) de ce début de saison en EuroLeague.

Avec 28 points au compteur, T.J. Shorts a dominé la rencontre, affichant un impressionnant 9 sur 12 aux tirs à 2-points, 1 sur 3 à 3-points et 7 sur 9 aux lancers francs. À ces chiffres, il a ajouté 4 rebonds et 10 passes décisives, un nouveau record personnel, tout en obtenant 9 fautes provoquées. Sa présence sur le terrain a été décisive pour maintenir l’avance de Paris, avec un tir décisif au-dessus des 208 centimètres de Mam Jaiteh en fin de rencontre. Le Californien est l’un des trois joueurs à avoir terminé en double-double sur cette cinquième journée, avec Jaiteh (13 points et 10 rebonds) mais aussi Isaïa Cordinier (12 points et 10 rebonds).

Cette performance est également historique pour le Paris Basketball, puisque son meneur vedette devient le premier joueur du club à recevoir cette prestigieuse distinction en EuroLeague. Les observateurs peuvent noter l’ascension de T.J. Shorts et de Paris dans la compétition, qui espèrent s’installer dans la durée dans la compétition.

C’est la troisième fois en cinq journées qu’un joueur d’un club du championnat de France est désigné MVP de la journée d’EuroLeague.