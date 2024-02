T.J. Shorts MVP de la Leaders Cup : « C’est un Terminator »

T.J. Shorts II a été élu MVP de la Leaders Cup 2024. Des mains des enfants et de la compagne de Ludovic Vaty, le meneur du Paris Basketball a reçu son trophée après la finale remportée contre Nanterre (90-85).

Sur ce dernier match, le MVP en titre de la Ligue des Champions (BCL) a inscrit 26 points à 8/14 aux tirs, donné 2 passes décisives et provoqué 9 fautes pour finir à 24 d’évaluation en moins de 28 minutes. La veille en demi-finales contre Monaco, il avait déjà cumulé 25 points et 5 passes décisives. En quarts de finale contre Saint-Quentin vendredi, l’Américano-Macédonien avait manqué d’adresse (6/19 aux tirs) mais inscrit deux paniers décisifs en fin de rencontre. Après trois matches, le Californien présente des moyennes de 22 points à 45,2% de réussite aux tirs et 86,2% aux lancers francs, 2,3 rebonds, 4,3 passes décisives et 8,7 fautes provoquées pour 20,3 d’évaluation en 28 minutes.

Favori pour le titre de MVP en Betclic ÉLITE et EuroCup, T.J. Shorts a sans remporté le premier trophée individuel d’une longue série qui l’attend encore cette saison. « Je ne suis pas sûr qu’il est humain, c’est un terminator », a ironisé son coach Tuomas Iisalo après la rencontre.