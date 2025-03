Tai Webster est l’élu de la JL Bourg

Dix jours après avoir vu la saison de Xavier Castañeda se terminer sous ses yeux lors d’un France – Bosnie à Orléans, Frédéric Fauthoux s’apprête à accueillir son remplaçant à la JL Bourg.

Avec l’aide de Jordan Usher, son ami depuis leur saison commune à Perth l’an dernier (où ils ont évolué avec Alexandre Sarr), le club bressan a bouclé la signature de Tai Webster (1,88 m, 29 ans), qui n’avait plus joué en Europe depuis l’automne 2022, et un bref passage en Turquie, à Aliaga.

Éliminé aux portes de la finale du championnat australien mardi

International néo-zélandais, vu lors de deux Coupe du Monde (2014 et 2019), adversaire des Bleus à deux reprises (proche du double-double lors du TQO 2016 et auteur d’un affreux 0/10 aux tirs à l’occasion d’un match amical en 2019), Tai Webster partageait ses saisons, depuis trois ans, entre les championnats australiens, avec Perth, et néo-zélandais, avec les Otaro Nuggets. Embêté par diverses blessures ces dernières semaines, en retrait derrière le quintuple MVP Bryce Cotton (8 points à 51%, 2 rebonds et 2,5 passes décisives), il vient tout juste de boucler son exercice 2024/25 sur une élimination crève-cœur mardi en demi-finale des playoffs face à Melbourne (112-113).

Aperçu en EuroLeague le temps de 21 matchs en 2021/22 avec le Zalgiris Kaunas (4 points de moyenne), où il avait croisé François Lamy qui officiait alors comme GM adjoint, également passé par Francfort et Galatasaray, avec une saison 2017/18 à plus de 15 points en Bundesliga,Tai Webster est présenté comme « un combo-guard énergique, créateur et capable de défendre. »

Quid de son épaule ?

Il débarque cependant auréolé d’un doute autour de son épaule gauche, blessée lors de la première manche de la demi-finale en Australie. S’il a joué les deux rencontres suivantes avec une protection, étant notamment le facteur X du Match 2 (13 points et 2 passes décisives), il sera évalué lors de son arrivée en France. Le néo-bressan ne sera pas présent pour la réception de Gravelines-Dunkerque samedi. Il effectuera donc ses débuts en demi-finale de Coupe de France le week-end suivant à Paris.

