Tarbes récidive et sort encore Bourges en quarts, Charnay écrit l’histoire

Le Tango Bourges Basket a vécu un nouveau cauchemar ce mardi soir au Prado. Opposées à Tarbes en quarts de finale retour des playoffs de La Boulangère Wonderligue, les Berruyères, quinze fois championnes de France, ont de nouveau été surprises à domicile et quittent la course au titre, éliminées par un petit point sur l’ensemble des deux matchs. Dans l’autre rencontre du soir, Charnay a renversé Angers pour s’offrir une place historique dans le dernier carré.

Le Prado s’est tu, abasourdi, au buzzer final. Bourges menait encore de six points à quatre minutes du terme mais a craqué face à la révolte tarbaise. Les joueuses de François Gomez se sont imposées 82-79 dans une fin de match totalement folle, écartant ainsi le club le plus titré de la LBWL, comme l’an passé au même stade de la compétition. Sur l’ensemble des deux rencontres, Bourges est éliminé pour un petit point (155-156) malgré sa victoire à l’aller (76-74). C’est l’intérieure nigériane Murjanatu Musa qui a marqué le panier décisif dans la dernière seconde, sur un service de Endy Miyem.

Cette élimination vient ternir une saison régulière presque parfaite, conclue invaincue à domicile et avec 19 succès en 22 matchs. Pour Bourges, la finale de la Coupe de France samedi prochain sera la seule occasion de sauver une saison désormais décevante en championnat. Pourtant, Tima Pouye (19 points) avait sorti un gros match, insuffisant face à la détermination tarbaise.

L’autre choc du soir a offert un scénario tout aussi fou. Charnay, qui devait remonter 11 points face à Angers après la défaite à l’aller, a parfaitement répondu présent devant son public dans l’ambiance bouillante du « hangar » de Prissé. Portées par l’énorme prestation de Monique Akoa-Makani (22 points, 30 d’évaluation), future joueuse de Phoenix en WNBA et de… Bourges, les Pinkies se sont imposées 62-50 et décrochent leur première qualification en demi-finale de Ligue Féminine.

Pour Angers, le rêve s’arrête d’un rien, avec un seul petit point d’écart sur la double confrontation. Rageante, la coach Aurélie Bonnan a reconnu dans Ouest-France la fébrilité de son groupe dans le money-time :

« On perd 23 ballons, on ne gère pas nos émotions. Charnay mérite sa victoire. On a eu les mains qui tremblent alors qu’on avait la possibilité de faire un écart sur la fin de match. C’est comme ça, il manque un peu de gestion des émotions, mais les filles se sont battues jusqu’au bout. On ne marque pas assez de points. On défend bien mais on ne peut pas gagner un match comme ça en marquant 50 points. »