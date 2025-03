Terrance Johnson a envoyé son dernier shoot : décès du champion de France 2011

Une semaine après, la nouvelle – éminemment triste – nous est parvenue. Âgé de seulement 42 ans, Terrance Johnson s’est éteint mercredi dernier. Les raisons de son décès sont inconnues.

Entre 2006 et 2011, Terrance Johnson fut l’un des plus beaux poignets de toute la LNB. Avant que le basket ne fasse sa révolution, désormais tourné vers le tir à 3-points, il a été une sorte de précurseur, prenant les deux tiers de ses shoots derrière la ligne majorée. Cela a donné lieu à quelques cartons fabuleux, comme lorsqu’il compila un incroyable 10/13 de loin un soir de février 2008 avec Besançon contre Boulazac (94-68).





Formé à Pepperdine (où il a côtoyé Yakhouba Diawara), brièvement aperçu dans d’autres championnats (D2 Italie, Portugal), le Texan a passé la majorité de sa carrière professionnelle en France. Deux saisons en Pro A (avec Dijon et Nancy), trois en Pro B (avec Besançon, Bourg-en-Bresse et Nancy), et surtout la satisfaction d’avoir tout gagné…

Champion de France 2011 avec le SLUC dans un rôle négligeable (0 point en 5 minutes lors de la finale contre Cholet), lors de sa toute dernière saison française, il avait tenu une toute importance dans le sacre du BBCD en Pro B, trois ans plus tôt. Avec une pointe à 31 points en demi-finale contre Saint-Étienne, le shooteur avait tourné à 18,7 points sur l’ensemble des playoffs.

Le parcours français de Terrance Johnson :