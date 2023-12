Théo Magrit, deuxième meilleur passeur de Pro B : « J’ai plus confiance »

Pro B - Pour sa troisième saison à Saint-Chamond, Théo Magrit est le deuxième meilleur passeur de Pro B.

Depuis sa sortie du centre de formation de l’ESSM Le Portel en 2021, Théo Magrit (1,89 m, 22 ans) évolue à Saint-Chamond où il effectue déjà sa troisième saison professionnelle en Pro B. De plus en plus responsabilisé au poste 1 aux côtés de Mathieu Guichard (35 ans), le Nordiste est le deuxième meilleur marqueur du championnat (6,7 passes décisives, en plus de 6,2 points et 2,8 rebonds) en seulement 21 minutes de jeu par match chez le septième (7 victoires et 5 défaites). Il revient pour BeBasket sur son début de saison.

Le début de saison de Saint-Chamond

« Avec Saint-Chamond, on fait une saison dans de bons standards, surtout au vue de la qualité et densité de cette Pro B où toutes les équipes sont proches et peuvent se battre entre elles. En tant que compétiteurs, on veut toujours plus mais on est plutôt content de notre début de saison.

De plus, quand on regarde la physionomie de nos matchs perdus, ça se joue souvent à une ou deux possessions face aux grosses équipes, comme Orléans, Boulazac… C’est un peu rageant, un peu frustrant car on n’a pas toujours mis les ingrédients qu’il fallait, surtout défensivement ce qui nous a coûté quelques défaites de peu de points. A l’inverse, après 12 matches joués, on n’a jamais eu de problème offensif, on est une équipe qui partage bien le ballon, qui joue un basket collectif plutôt beau à regarder.

On trouvera toujours des solutions parce qu’on a vraiment une équipe et des joueurs de qualité. Maintenant, on sait que si on veut devenir une très bonne équipe, il faut qu’on hausse le ton défensivement. Si on est capable de tenir nos adversaires à moins de 80 points, on devrait passer un cap et devenir une très bonne équipe, car à l’inverse c’est difficile de nous contenir en dessous de 80 points sur un match. Donc, on sait que c’est le point sur lequel on doit travailler et c’est de mieux en mieux sur les derniers matchs. On est en train de trouver notre identité, la défense qui nous correspond. L’équipe continue de progresser. C’est cool, ça fait plaisir. J’espère qu’on gagnera encore plus de matchs à l’avenir. »

Sa troisième saison professionnelle

« C’est ma troisième saison à Saint-Chamond, donc je commence un petit peu à connaître. On est toujours une équipe qui propose un basket offensif, et même s’il y a eu un changement de coach, on est resté dans cette philosophie de jeu. Personnellement, c’est le basket qui me plaît, le basket où on se partage le ballon, le basket avec des libertés. Le coach me fait confiance et ça se sent dans le jeu où forcément j’ai plus confiance, j’essaye peut-être plus de choses. C’est ma troisième saison professionnelle, j’ai aussi pris en expérience, sûrement aussi en maturité dans le jeu. Ensuite, on se partage la mène et les responsabilités avec un autre meneur français qui est Mathieu Guichard. Il n’y a pas forcément de titulaire et de remplaçant, ça dépend des matchs. Il n’y a pas forcément de hiérarchie comme on peut le voir dans certaines équipes et ça fonctionne bien pour nous.

J’aime organiser l’équipe, faire jouer mes coéquipiers. Ça a toujours été un peu mon style de jeu qui va bien aussi dans notre équipe parce qu’on a de la qualité à l’intérieur, des shooteurs sur les postes extérieurs, … J’essaie de faire mon job au maximum et de rendre mon équipe meilleure, plus efficace. »

Sa relation avec Badr Moujid

« Avec Badr, on a une connexion spéciale, poste 1 / poste 5, on est souvent amené à jouer ensemble, à être en relation dans les écrans porteurs. On construit notre relation à l’entraînement, avec le temps aussi, c’est notre deuxième saison ensemble. On commence à bien plus se connaître, ce que lui aime, ce que moi j’aime. On travaille des petits coups spéciaux à l’entraînement. On a aussi une bonne relation en dehors du terrain : on est voisins, on est de la même année, de la même génération, des sélections jeunes (U14, U15, puis du championnat d’espoir). On s’est rencontrés plusieurs fois comme ça dans les championnats jeunes. C’est une personne incroyable, super gentille, toujours prêt à rendre service.

En tout cas, avoir Badr dans son équipe, c’est vraiment super. Et puis, c’est un travailleur, il est efficace sur le terrain… C’est vraiment un bon joueur. J’espère pour lui qu’il va continuer comme ça et que notre connexion fonctionne le mieux possible ! »