Théo Pierre-Justin égalise son record de la saison malgré la défaite de DePaul

Théo Pierre-Justin (2,04 m, 21 ans) a signé l’une de ses meilleures prestations offensives de la saison universitaire. Opposé à Butler, l’ancien joueur de Pau et Roanne a inscrit 12 points, égalant ainsi son record de la saison, même si cela n’a pas suffi à éviter la défaite de DePaul (80-87).

Un match référence cette saison pour Théo Pierre-Justin

Face à Butler, Théo Pierre-Justin a compilé 12 points, 2 rebonds et 3 passes décisives. Une production qui tranche avec ses dernières sorties, lui qui n’avait plus franchi la barre des 10 points depuis le premier match de la saison, début novembre, lors d’un large succès contre Chicago State (92-62), où il avait déjà inscrit 12 points, assortis de 5 rebonds.

Médaillé de bronze avec l’équipe de France à l’Euro U20 l’été dernier, le Français montre qu’il peut peser offensivement dans un contexte NCAA exigeant, même si la régularité reste encore à trouver.

DePaul en difficulté dans sa conférence

Cette nouvelle défaite laisse DePaul à la 7e place sur 11 de la conférence Big East, avec un bilan de 3 victoires pour 4 défaites. Une situation délicate pour l’université de l’Illinois, qui peine à enchaîner les performances positives depuis le début de saison.

Un parcours déjà riche avant la NCAA

Né en 2005, le Landais, qui fêtait ses 21 ans ce mardi, dispose déjà d’une expérience notable en France. Passé par Pau puis Roanne, il est apparu à 22 reprises en Betclic ELITE et a disputé 45 matchs en Espoirs ELITE.



Son record de points en carrière reste fixé à 22 points, inscrits en octobre 2023 en Espoirs contre Le Mans, lors d’une large victoire 93-54.

De quoi rappeler le potentiel offensif de l’intérieur français, désormais bien ancré dans le chapitre de son développement outre-Atlantique.