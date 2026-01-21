Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Théo Pierre-Justin égalise son record de la saison malgré la défaite de DePaul

NCAA - Théo Pierre-Justin sort de sa meilleure performance au scoring en Nationale 2 masculine (NM2).
|
00h00
Résumé
Écouter
Théo Pierre-Justin égalise son record de la saison malgré la défaite de DePaul
Crédit photo : © David Butler II-Imagn Images

Théo Pierre-Justin (2,04 m, 21 ans) a signé l’une de ses meilleures prestations offensives de la saison universitaire. Opposé à Butler, l’ancien joueur de Pau et Roanne a inscrit 12 points, égalant ainsi son record de la saison, même si cela n’a pas suffi à éviter la défaite de DePaul (80-87).

Un match référence cette saison pour Théo Pierre-Justin

Face à Butler, Théo Pierre-Justin a compilé 12 points, 2 rebonds et 3 passes décisives. Une production qui tranche avec ses dernières sorties, lui qui n’avait plus franchi la barre des 10 points depuis le premier match de la saison, début novembre, lors d’un large succès contre Chicago State (92-62), où il avait déjà inscrit 12 points, assortis de 5 rebonds.

Médaillé de bronze avec l’équipe de France à l’Euro U20 l’été dernier, le Français montre qu’il peut peser offensivement dans un contexte NCAA exigeant, même si la régularité reste encore à trouver.

DePaul en difficulté dans sa conférence

Cette nouvelle défaite laisse DePaul à la 7e place sur 11 de la conférence Big East, avec un bilan de 3 victoires pour 4 défaites. Une situation délicate pour l’université de l’Illinois, qui peine à enchaîner les performances positives depuis le début de saison.

Un parcours déjà riche avant la NCAA

Né en 2005, le Landais, qui fêtait ses 21 ans ce mardi, dispose déjà d’une expérience notable en France. Passé par Pau puis Roanne, il est apparu à 22 reprises en Betclic ELITE et a disputé 45 matchs en Espoirs ELITE.

Son record de points en carrière reste fixé à 22 points, inscrits en octobre 2023 en Espoirs contre Le Mans, lors d’une large victoire 93-54.

De quoi rappeler le potentiel offensif de l’intérieur français, désormais bien ancré dans le chapitre de son développement outre-Atlantique.

NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00« L’ambition, c’est d’être en playoffs » ; dans le top 4 à la mi-saison, Vichy vise haut malgré son budget
NM1
00h00Dee Davis Jr et Rennes se séparent
EuroCup Féminine
00h00Une défaite mais la qualification pour Lattes-Montpellier en EuroCup : les deux clubs français connaissent leur adversaire en quarts de finale
EuroLeague
00h000/5 cette semaine, pour l’instant, pour les clubs français en EuroLeague : Paris et Monaco largement battus
DeVante Jones a sorti un énorme match sur cette 15e journée d'EuroCup
EuroCup
00h0043 d’évaluation, MVP de la journée : ce vice-champion de France 2023 sort d’un énorme carton en EuroCup !
À l’étranger
00h00Huit ans après, Julien Delmas repart en Suède
ELITE 2
00h00Champagne Basket : Steven Verplancken out pour une durée indéterminée
La Boulangère Wonderligue
00h00En cessation de paiement, La Roche Vendée placée en redressement judiciaire… et bientôt rétrogradée ?!
À l’étranger
00h00Une belle promotion pour Curtis Larousse en Espagne
Betclic ELITE
00h00MSB : Plus de peur que de mal pour Wilfried Yeguete
1 / 0
Livenews NBA
Il pariait notamment sur le fait que Porter, alors aux Toronto Raptors, et Rozier, alors aux Charlotte Hornets, quitteraient certains matchs prématurément.
NBA
00h00Timothy McCormack condamné à 2 ans de prison dans le scandale des paris NBA
En 2023, Claxton avait fait des commentaires particulièrement audacieux concernant les confrontations avec les Knicks.
NBA
00h00Nic Claxton parodié par les Knicks après ses déclarations de 2023
La relation s'est particulièrement dégradée après l'échange de Russell Westbrook en juillet 2021.
NBA
00h00Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers
Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal.
NBA
00h00Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif
Jaylen Brown a été l'artisan principal de ce succès, compilant 30 points et menant l'attaque des Celtics avec autorité.
NBA
00h00Celtics-Pacers : Jaylen Brown brille avec 30 points dans une victoire dominante
Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives pour les Hawks.
NBA
00h00Jalen Johnson mène Atlanta à la victoire face à Memphis avec 32 points et 15 rebonds
Shai Gilgeous-Alexander a livré l'une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs.
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee
La défense de Cleveland a forcé Charlotte à des pertes de balle inhabituelles et des tirs précipités.
NBA
00h00Cleveland s’impose face à Charlotte après un début de match parfait
Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs.
NBA
00h00Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire
NBA
00h00ITW Nicolas Batum : « Aujourd’hui, 80% de mon jeu c’est mon cerveau »
1 / 0