Thomas Heurtel brille, mais La Corogne échoue de peu face à Rio Breogán

Après une première mi-temps totalement dominée par le Rio Breogán, qui comptait jusqu’à 26 points d’avance au début du troisième quart-temps (48-74), le Leyma Coruña a bien failli renverser la rencontre. Portée par un Thomas Heurtel inspiré (27 points à 11/20 aux tirs, 8 passes), l’équipe galicienne est revenue à seulement quatre longueurs à 1 minute 10 de la fin du match. Insuffisant toutefois pour l’emporter face à une formation breoganista qui a pu compter sur un Darrun Hilliard en état de grâce (33 points, 42 d’évaluation).

Une première mi-temps à sens unique

Le début de match a rapidement tourné en faveur des visiteurs. Grâce à une adresse redoutable (50% à 3-points à la pause, 9/18), le Rio Breogán a fait exploser la défense de La Corogne. Hilliard a pris feu, bien accompagné par Mavra à la création et Dae Dae Grant (14 points à la mi-temps). En face, l’attaque des locaux était poussive, plombée par un manque d’adresse extérieure (5/19 à 3-points en 20 minutes).

Résultat, l’écart a vite enflé, atteignant 26 points au début du troisième quart-temps. Diego Epifanio, impuissant sur son banc, a multiplié les temps morts sans parvenir à enrayer la machine breoganista.

Heurtel sonne la révolte

C’est alors que La Corogne a trouvé un second souffle. Barrueta et Heurtel ont enchaîné les paniers, réduisant peu à peu l’écart. Un triple de Trey Thompkins aurait même pu ramener l’équipe sous la barre des 10 points plus tôt, mais le ballon a refusé de rentrer.

Dans une ambiance surchauffée au Coliseum, l’écart a continué à fondre. Heurtel et Thompkins ont fait trembler la salle avec deux tirs primés consécutifs, ramenant Leyma Coruña à 98-100 à 1 minute 30 de la fin ! Mais au moment de conclure, la maladresse a coûté cher aux locaux : un triple raté de Silins et deux lancers francs de Mavra ont définitivement scellé le sort du match.

Un succès précieux pour Rio Breogán

Avec cette victoire, le Rio Breogán (10 victoires et 13 défaites) fait un grand pas vers le maintien et peut encore rêver de playoffs. De son côté, La Corogne (5-18) reste lanterne rouge et voit ses chances de survie s’amenuiser, malgré l’énorme prestation de Thomas Heurtel en sortie de banc.