Thomas Heurtel meilleur marqueur de La Corogne dans une défaite contre Manresa

Si Thomas Heurtel continue d’enchaîner les prestations individuelles abouties avec La Corogne, cela ne se transpose pas par un enchaînement de victoires. Ainsi, le Leyma Coruna a concédé une 5e défaite en 6 matchs avec le Français sur le terrain, la dernière en date sur le parquet d’un des gros poissons de la Liga Endesa, Manresa (104-89).

Pas de Massa et Traoré pour Manresa

Après avoir gagné son premier match en 2025 le week-end dernier contre Lleida, La Corogne a été très rapidement dominé par un BAXI Manresa ce dimanche 9 mars. Thomas Heurtel a terminé la partie avec 19 points, 5 rebonds et 6 passes et 3 interceptions en 26 minutes de jeu, finissant meilleur marqueur de son équipe, avec une faible réussite au tir cependant (5/16 au global). Il a pu soigner sa performance grâce à son agressivité (5/7 aux LFs) et son adresse longue distance (4/8 à 3-points). Il fut le seul Français sur le parquet puisque Bodian Massa et Armel Traoré n’ont pas pris part à cette rencontre pour Manresa.

AInsi, Thomas Heurtel et La Corogne sont toujours derniers de Liga Endesa à un peu plus de dix matchs de la fin de la saison régulière.