Tidjan Keita à la rescousse de Nantes

Le mardi 6 février, après une défaite à Fos-sur-Mer (58-83), l’entraîneur nantais Laurent Pluvy faisait part de son désarroi dans la quête d’un remplaçant médical pour Arthur Bouba, victime d’une rupture des ligaments croisés.

« Ça fait trois semaines qu’on est en quête mais il n’y a pas personne sur le marché », regrettait le technicien du NBH, auteur d’une saison très correcte (8e de Pro B). « C’est possible qu’on finisse la saison comme ça car il n’y a pas de joueur. Et quand il n’y a pas de joueur, on ne va pas les inventer. À moins qu’une équipe ne veuille bien libérer un poste 4 français, on risque de terminer l’année comme ça. » Le clin d’œil était peut-être appuyé aux BYers, avec l’obscure situation de Steeve Ho You Fat, mais l’éclaircie est venue 48 heures plus tard du voisin blésois, qui n’a pas conservé Tidjan Keita (2,08 m, 27 ans).

Le Franco-Guinéen n’avait certes pas le profil idoine, puisqu’il est surtout pivot, mais Nantes avait la possibilité de bricoler en replaçant Kevin Dinal sur le poste 4. Alors les deux parties sont parvenues à un accord gagnant-gagnant : la possibilité pour le NBH d’ajouter des qualités physiques à l’équipe la moins athlétique du championnat et pour Tidjan Keita de véritablement prouver sa valeur en France, plus qu’en jouant 11 minutes contre Limoges (2 points et 2 rebonds le 28 janvier), après un parcours atypique. L’enfant de la Ferté-sous-Jouarre a ainsi gravité entre avec les U20 de Meaux, le Quebec en prep-school, les Phoenix Suns (trois jours de contrat en octobre 2017), la G-League, le GET Vosges (2,6 points à 48%, 2,8 rebonds et 2 balles perdues de moyenne en 8 apparitions de Nationale 1 en 2019), les divisions inférieures allemandes, la ligue d’été canadienne et Israël, où il avait signé une saison remarquable l’an dernier avec l’Hapoël Beer-Sheva (9,6 points à 53%, 5,3 rebonds et 1,1 passe décisive).