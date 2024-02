Une procédure engagée entre Fos et Steeve Ho You Fat

Alors qu’ils auraient dû être adversaires mardi à Souffelweyersheim lors du match entre l’Alliance Sport Alsace et Fos-Provence, Anthony Racine et Steeve Ho You Fat ont finalement posté une photo ensemble sur Instagram.

L’un a quitté l’ASA mi-décembre avec le statut de joueur le plus capé de la courte histoire du club, l’autre est écarté pour des raisons obscures de Fos-sur-Mer. Absent de toutes les rencontres depuis le début de l’année 2024, l’ancien intérieur des Metropolitans 92 est en conflit avec son employeur. « Aujourd’hui, le club est en procédure avec lui donc je ne suis pas habilité à dire quoi que ce soit », a indiqué l’entraîneur Rémi Giuitta mardi aux Sept-Arpents. « J’ai tellement d’autres soucis à gérer. Je suis sorti du dossier. »

De fait, on imagine mal Ho You Fat reporter les couleurs de Fos-sur-Mer d’ici à la fin de la saison. Alors qu’il refusait de répondre à cette question le 19 janvier, Rémi Giuitta a prudemment acquiescé en faveur de cette hypothèse mardi. « Il y a des chances (qu’il ne rejoue pas avec Fos, ndlr). Mais tout dépend… Comme ça a changé tellement de fois depuis le début. Je me concentre sur le sportif et les dirigeants gèrent ce dossier-là. »

Sans son vétéran guyanais, Fos-Provence a brisé une série de 10 défaites de rang face à l’ASA. Une large victoire (76-52), « presque capitale psychologiquement » selon Rémi Giuitta.