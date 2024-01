Fos-Provence gagne enfin après dix défaites de rang, Angers et sa jeunesse triomphent

Le championnat de Pro B a débuté sa phase retour à l’occasion de la 18e journée de championnat. Si plusieurs équipes du bas du classement ont enfin gagné, à l’image de Fos-sur-Mer et Angers, celles au sommet continuent elles aussi de grappiller les succès, à l’instar de La Rochelle, Vichy et Boulazac.

La série achevée : Fos-sur-Mer libéré

Enfin ! Après dix défaites consécutives, dont une dernière en date cruelle face à l’Élan Béarnais à la maison, Fos-sur-Mer a enfin gagné. À Souffelweyersheim, face à l’Alliance Sport Alsace (52-76), les BYers ont notamment pu compter sur une performance individuelle offensive (les 22 points de Jamar Diggs dont 6/10 à 3-points) et sur une performance défensive collective (23 points encaissés en seconde période). Avec également la première apparition de son nouveau pivot Mattias Markusson (12 points en 21 minutes), l’équipe de Rémi Giuitta décroche ainsi son 4e succès de la saison. « Psychologiquement, c’est presque une victoire capitale pour impulser une nouvelle dynamique », savoure l’entraîneur méridional, souriant pour la première fois depuis la mi-novembre. « J’espère qu’elle va nous servir pour redresser la barre et vite sortir de la zone rouge car c’est souvent un cercle vertueux. C’est un vrai soulagement de gagner. Depuis début janvier, on est sur la bonne voie et ça se concrétise enfin. Ne regardons plus le classement : oui, nous sommes derniers mais on ne peut pas tomber plus bas de toute façon. J’ai dit aux gars de se donner à fond sur la demi-saison qui reste. » Il le faudra car les BYers comptent encore trois longueurs de retard sur la zone de flottaison…

La série qui se poursuit : La Rochelle et la forteresse Gaston-Neveur

L’invincibilité de La Rochelle à domicile est, elle, toujours intacte. La salle Gaston-Neveur et ses quelques 1 600 spectateurs n’ont toujours pas vu de défaite cette saison après le passage d’Évreux (79-70). Malgré une prestation pas aussi flamboyante qu’à l’accoutumée, le Stade Rochelais gagne, encore, comme si rien ne pouvait l’atteindre, à l’image des deux tirs au buzzer de Thomas Ville (11 points et 4 passes décisives).

La victoire sans son entraîneur : Angers au forceps contre Saint-Chamond

Encore dépourvu de son entraîneur Ali Bouziane (congé parental), Angers a pu compter sur sa jeunesse triomphante pour l’emporter dans une rencontre accrochée face à Saint-Chamond (94-92). Face à l’adresse de l’expérimenté Jonathan Hoyaux (22 points dont 6/9 à 3-points), l’EAB a répondu par son jeune duo Aurèle Brena-Chemille et Hugo Mienandi (30 points à eux deux), bien aidé par l’activité à l’intérieur de Darel Poirier (16 points et 14 rebonds) et la marque de Brandon Averette (23 points). Une performance « collective » saluée par l’assistant John Delay dans Ouest-France, entraîneur principal en l’absence d’Ali Bouziane : « Les gars méritent cette victoire, ils ont serré les dents. »

𝗢𝗨𝗜𝗜𝗜𝗜 𝗟𝗘𝗦 𝗚𝗔𝗥𝗦 !!!! 🔥 Quelle fin de match irrespirable à Jean Bouin, mais l'issue est belle ! 🥰 ⚡️ Rendez-vous dès vendredi, pour enchaîner à nouveau à la maison ➡️ https://t.co/OdjA7FFH6o !#GagnonsEnsemble ⭐️ pic.twitter.com/6CEBUrqmoe — EAB – Etoile Angers Basket (@EABasket49) January 30, 2024

Le match des maladroits entre Vichy et Lille

La victoire était essentielle pour Vichy pour ne pas laisser La Rochelle filer en tête du classement, mais qu’elle fut difficile face à Lille (66-55). La rencontre fut extrêmement maladroite avec une grosse maladresse à 2-points pour Lille notamment (34% contre 45% pour Vichy) qui a compensé par son adresse extérieure (9/25 à 3-points contre 5/26 pour la JA). Aux lancers-francs non plus, la réussite n’a pas été là avec 13/23 pour Vichy et 8/14 pour Lille. Si les deux équipes ont galéré avec leur adresse, ce sont peut-être les pertes de balle qui ont fait la différence à la défaveur des visiteurs (21 ballons perdus pour Lille contre seulement 14 à Vichy).

Les chocs pour Boulazac et l’Élan Béarnais

Si Vichy, malgré sa maladresse, n’a pas perdu de terrain, c’est aussi le cas de Boulazac. Dans son Palio, fort du retour de Louis Cassier (7 points en 15 minutes de jeu), le BBD a remporté un choc du top 4 face à Rouen (90-69). Il y avait également une rencontre attendue du top 8 entre l’Élan Béarnais et Orléans Loiret Basket. Les Palois ont profité de la venue d’Orléanais moribonds ces derniers temps pour l’emporter (76-64) avec un cinq majeur auteur de quasiment la totalité des points de l’équipe (68 points).

Dans le reste des rencontres de cette 18e journée de Pro B, la belle série de victoires de Poitiers Basket 86 a pris fin face à Aix-Maurienne et le gros double-double de Shaun Willett (75-89) tandis que la machine antiboise semble désormais lancée à plein régime vers les playoffs avec une nouvelle victoire, cette fois sur le parquet de Denain (84-86). Attendu comme Antibes dans les hauteurs du classement en début de saison, Champagne Basket essaie de créer aussi une belle dynamique en signant son 3e succès de rang face à Nantes (83-74). Grâce à leur grosse activité au rebond (44 prises, dont 21 offensives), les Marnais ont pu tirer une quinzaine de fois de plus que leur adversaire.