Tidjane Salaün élu MVP du mois de janvier

Tidjane Salaün succède à Zaccharie Risacher au titre de MVP du mois de Betclic ELITE. Pour janvier 2024, c’est le prospect NBA de Cholet Basket qui a été désigné par les fans sur le réseau social X. Il a été préféré à Youssoupha Fall, Mike James et son coéquipier Neal Sako.

Le poste 3/4 a largement contribué aux deux victoires en trois matches de son équipe en championnat en janvier en battant deux fois de suite son record de points en Betclic ELITE. Contre Le Portel, le frère de Janelle Salaün avait d’abord cumulé 17 points à 6/11 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 23 minutes. Une semaine plus tard, il avait cette fois fini à 20 points à 8/14 (dont 4/8 à 3-points) et 4 rebonds en 26 minutes. Avant cela, le 14 janvier à Villeurbanne, Tidjane Salaün avait fini à 11 points et 2 rebonds en 20 minutes contre l’ASVEL (défaite 100 à 95).

En revanche, son premier match du mois de février a été moins réussi avec de la maladresse à 2-points (1/9) et une défaite à Nanterre (91-87) ce samedi 3 février. En revanche, il a tout de même cumulé 8 points (à 2/3 à 3-points), 8 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes.